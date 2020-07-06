Sütlü irmik tatlısı tarifi: Tadıyla damakta tat bırakan sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?

Tatlı günün her öğününde tüketebildiğimiz eşsiz bir öğün, tatlı yaparken dikkat edilen en önemli nokta ise tatlının hafif yapıda olması. Sütlü irmik tatlısı tarifi yapısı en hafif olan tatlılar arasında yer alıyor. Çayınızın, kahvenizin yanına eşsiz bir lezzet katan irmik tatlısı tarifini mutlaka denemelisiniz. Sütlü irmik tatlısı tarifini süt, irmik, şeker, tereyağı gibi malzemelerle kolayca hazırlayabilirsiniz. Eşsiz lezzetiyle irmik tatlısı tarifi: İrmik tatlısı nasıl yapılır?

SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

• 1 litre süt

• 1.5 su bardağı irmik

• 1.5 su bardağı şeker

• 1 dolu yemek kaşığı tereyağı

• 1 paket vanilya

• Üzeri için: Hindistan cevizi

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SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

1. Geniş bir tencerede süt ve şekeri ekleyip çırpın.

2. İrmiği de ekleyip malzemeleri çırpın.

3. Kıvamı koyulaşana tatlıya tereyağını ekleyin ve çırpın.

4. Tatlıyı ocaktan alın ve vanilyayı ekleyip son bir kez çırpın.

5. Cam kaba karışımı boşaltın ve üzerine Hindistan cevizi serpin.

6. 2 saat dolapta beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

7. Sütlü irmik tatlısı tarifi hazır. Afiyet olsun…

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SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ KAÇ KALORİ?

Yaklaşık 171 gram olan bir orta boy porsiyon sütlü irmik tatlısı tarifi ortalama 262 kalori içermektedir.