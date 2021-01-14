En güzel ve lezzetli ekler tarifi: Bitter çikolatalı ekler tarifi ile malzemeleri burada

Fransız tatlısı olarak bilinen ekler halk arasında profiterol olarak da anılmaktadır. Profiterol ile ufak farklara sahip olan ekler tarifi yumurta, tereyağı, şeker ve un gibi malzemelerle yapılmaktadır. Ekler hamurunun içerisine krema sıkılarak hazırlanan ekler tarifi herkes tarafından çok sevilecek. Ziyafet sofralarında başköşeye kurulacak ekler tarifi muhabbetinize eşlik edecek. Muazzam görüntüsü ve enfes kremasıyla ekler tarifini misafirleriniz için yapabilirsiniz. İşte ekler tarifi: Ekler nasıl yapılır ?

EKLER TARİFİ MALZEMELERİ

4 yumurta

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı un

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı şeker

Bir tutam tuz

Kreması için

2 yumurta sarısı

2 su bardağı süt

½ su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

Üzeri için

2 paket bitter çikolata (160 gr)

EKLER TARİFİ YAPILIŞI

Geniş bir kaba yumurtaları ve şekeri alıp köpürene kadar çırpın. Oda sıcaklığındaki tereyağını karışıma ekleyin ve parmak uçlarınızla tereyağları ezin. Tuzu ve elekten geçirilmiş unu karışıma ekleyin. Suyu yavaşça gerektiği kadar kullanın ve ele yumuşak bir hamur elde edin. Yumuşak hamuru yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Hamuru 160 derece fırından üstü, altı hafif kızarana kadar pişirin. Hamur pişene kadar kremayı hazırlayın. Küçük bir tencerede yumurta sarıları ve şekeri çırpın, sütü karışıma ekleyin. Şekerler eridikten sonra un ve nişastayı ekleyin ve çırpmaya devam edin. Kremanın kıvamı katılaşmaya başlayınca tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Kıvamı katılaşan kremayı ocaktan alın. İçine vanilyayı ekleyip son bir kez daha çırpın. Kremayı soğutmak için geniş bir kaba alın, soğuyana kadar kabuklaşmaması için bir spatula yardımıyla karıştırın. Kremayı sıkma torbasına alın ve ilk sıcağı çıkmış eklerin içine sıkın. Üzerine bitter çikolata eriterek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

EKLER TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ekler Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 239 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 80 gramlık miktarında Ekler 192 kalori bulunmaktadır.