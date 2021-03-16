Evde Kolay Nefis Dondurma Nasıl Yapılır? - Lezzetli ve kolay dondurma tarifi, yapılışı ve malzemeleri!

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber hafif lezzetleri ile içimizi serinleten tatlılar da daha çok rağbet görmeye başladı. Hal böyle olunca özellikle de tüm dünyadaki salgın nedeniyle birçok kişi, bu lezzetleri evlerinde yapmanın daha güvenilir olduğunu düşünerek kolları sıvadı. Evde bulunan az malzemelerle hem düşük kalorili hem de yazın sıcak havasında içimizi serinleten bu tatlı tabii ki de; dondurma… Peki, Evdeki malzemelerle en kolay dondurma nasıl yapılır? İşte çilekli, çikolatalı veya sade Ev yapımı dondurma tarifi…

EV YAPIMI DONDURMA TARİFİ

Malzemeler:

Not: Tarifi kaç kişilik yapacağınıza bağlı olarak malzemeleri orantılı şekilde arttırabilirsiniz…

1 pkt. Krema (200 ml.)

1 çay bardağı pudra şekeri

500 gr. Çilek

Bu tarifi istediğiniz her meyve ile kendi damak zevkinizle tatlandırabilirsiniz. Dilerseniz içerisine benmari usulü ile erittiğiniz çikolatayı ekleyebilir veya sadece 1 Paket vanilya ekleyerek sade dondurmanızı çikolata parçaları ile de tatlandırabilmeniz mümkün…

Yalnızca 3 malzemeyle yapabileceğiniz ve dilediğiniz gibi tatlandırabileceğiniz dondurmanın yapımı öncelikle malzemelerle başlıyor. Eğer düşük kalorili bir dondurma yapmak istiyorsanız light krema almanız sizin için daha faydalı olacaktır.

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Kendi isteğinize bağlı olarak bu dondurma karışımının içerisine krem şanti de ekleyebilirsiniz… Bazı kaynaklar tarifi bu şekilde veriyor…

Aynı zamanda şeker oranını da kendi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

EV YAPIMI DONDURMA NASIL YAPILIR?

Yukarıda yer alan malzemeleri temin ettikten sonra öncelikli olarak pudra şekeri ve kremayı bir kaba alıyoruz. Mikser yardımı ile çırpılan krema yaklaşık 10 dakika kadar çırpıldıktan sonra koyu bir hal alıyor. Bu koyu kıvamı elde etmenizin ardından sıra dondurmayı tatlandırmaya geliyor. Eğer vanilyalı dondurma yapmak istiyorsanız. Bu karışımın içerisine yalnızca bir paket vanilya eklemeniz yeterli. Ancak tarifteki gibi çilekli dondurma yapmak istiyorsanız. 500 gr. Çileği yıkadıktan sonra üst kısımlarındaki yeşil bölgeleri keselim. Temizlenen Çilekleri püre haline getirdikten sonra krema karışımımızın içerisine ekleyelim ve bunu da güzelce karıştırdıktan sonra diler borcam tarzında bir tabağa dilerseniz herhangi bir tepsiye bu karışımı dökelim. Çilekli dondurmanızın içerisinde çilek parçacıkları da olsun isterseniz. 10 adet çileği küp küp kestikten sonra kalıba döktüğümüz dondurma karışımımızın içerisine ekleyebiliriz. Hazırlanan dondurmayı buz dolabında yaklaşık 4 saat kadar (buzdolabının sıcaklığına göre değişir) donduralım. Afiyet Olsun…

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