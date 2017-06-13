BAE Somalili Hafız'ı yarışmadan ihraç etti!

Birleşik Arap Emirliklerinde düzenlenen güzel Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına katılan Ömer Matar, ülkesi Somali'nin Katar'ın karşısında yer almadığı için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yarışmadan çıkarılarak sınır dışı edildi.



Somali'de yapılan üç yarışmada da birinci olduktan sonra Sudan, Bahreyn ve Cibuti'de yapılan yarışmalarda da ilk 10'a girmeyi başaran Ömer Matar, 6 yaşında başladığı hafızlık çalışmalarını 9 yaşında tamamladı. 4 kız ve 4 erkek kardeşi de hafız olan Ömer, ülkesi Katar'ın karşısında yer alan ülkelere katılmadığı için cezalandırıldı.

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