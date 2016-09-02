Trabzonspor'da 9 aylık operasyon

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu, 9 aylık görev süreleri boyunca büyük bir revizyona imza attı.

Trabzonspor'da 5-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede göreve gelen Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu, 9 aylık görev sürelerince önemli değişikliklere imza atarak kulübü yeniden yapılanmaya taşıdı. Hem teknik kadro değişiklikleri hem de futbolcu değişiklikleriyle bordo-mavili kulüpte yeni bir dönem başlatan yönetim kurulu, mali açıdan da önemli hamleler yaptı. Özellikle geçmişten bugüne kadar gelen icra takipleri ve futbolcu alacakları, teknik direktör alacaklarının temizlenmesinde önemli mesafe alarak temizlik yaptı.

ŞAMPİYONLUĞUMUZU ALAMAZLAR

FFP KRİTERLERİ YERİNE GETİRİLİYOR

Trabzonspor yönetim kurulu göreve geldiği ilk aylarda UEFA Finansal Fair Play yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Avrupa kupalarına katılamama riskiyle karşılaşan bordo-mavili kulüp, UEFA yetkililerinden süre isteyerek yeni yapılanma konusunda ikna etti ve süre alarak projeleri bir bir hayata geçirmeye başladı. Bu yapılanmanın en önemli ayaklarından biri ise mali tablonun bir an önce toparlanması ve düzenli bir ödeme tablosunun hayata geçirilmesiydi. Yapılan hamlelerin yanı sıra yönetim kurulunun katkısıyla acil ödemelerini gerçekleştiren Trabzonspor, zaman içerisinde yüklü miktarda kredi kullanarak eski borçlarını kapattı ve ödemelerini düzenli hale getiren bir kulüp olma yolunda önemli bir mesafe aldı.

KADRODA REVİZYON

Trabzonspor'da mali tablonun düzelmesi için sportif açıdan çökmüş ve psikolojik açıdan da kötü olan futbolcu kadrosunu yeniden dizayn etmek, zorlu virajın en önemli ayaklarından birini oluşturdu. Futbolcuların maaşlarını dahi ödemede zorluk yaşadığı günlerde bordo-mavili kulüp büyük umutlarla gelen ancak ödemeleri gerçekleşmediği için sorun haline gelen kadrodaki bazı isimlerle yollar ayrılmaya başlandı. Usta, göreve geldiği ilk dönemde Stephane M'Bia'ı göndererek yıllık ücretleri Trabzonspor'a yük olan isimlerle yolların ayrılacağını bu oyuncuyu göndererek vermeye başlayan Usta, Serdar Gürler, Deniz Yılmaz, Alper Uludağ ve Soner Aydoğdu ile yolları ayırdı. Devre arasında 5 futbolcuyu gönderen Başkan Usta, buna karşılık Gaziantepspor'dan Muhammet Demir ve Akhisar Belediyespor'dan Güray Vural'ı takıma kattı. Bunun yanında 1461 Trabzon ekibinden de Sergi Akakpo'yu Trabzonspor'a transfer etti.

TRABZONSPOR, EKİCİ'YLE MASAYA OTURACAK

MUHARREM USTA İLE TARİHİ BİR SEZON YAŞADI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu, göreve geldikleri ilk dönemin mali ve sportif yönden yaşanan sorunlara çare aradıkları dönemde bordo-mavili kulüp en acı yıllarını bu dönemde yaşadı. Teknik adam değişiklikleri ve alınan tarihi skorlarla Karadeniz ekibi dip yaptı. Antalyaspor'a 7-0 ve Kasımpaşa'ya da 6-0 mağlup olan Trabzonspor, sezonu bu skorlarla kapatmak zorunda kaldı. Ligin bitmesi enkaz içindeki kulüp için umut oldu.

EKONOMİK VE SPORTİF YAPILANMA

Yeni sezon çalışmaları başlamasıyla birlikte Trabzonspor ekonomik ve sportif yapılanma adına hızlı bir dönem geçirdi. Kulübü yeniden ayağa kaldırmak için yoğun ve disiplinli bir çalışma içine giren yönetim kurulu dört koldan transfer çalışmalarına başlarken, her yönetici görevlendirme bölümü kapsamında hızlı hamleler yapmak durumunda kaldı. Muharrem Usta, ekonomik tablo ile bire bir ilgilenirken, sportif yapılanmada ise başkan yardımcısı Nevzat Aydın ve göreve getirdiği Teknik Direktör Ersun Yanal'ı yetkili kıldı. Scout ekibi ise sürecin hızlı işlemesinde önemli bir rol oynadı. Gönderilecek olan isimlerle alınacak olan isimlerin geliş ve gidişleri koordinasyon içinde yürütüldü.

SPONSORLUK İÇİN QNB İLE EL SIKIŞTI

Bordo-mavili kulüp, QNB (Qatar National Bank S.A.Q) arasında forma göğüs ana sponsorluğu yapılması konusunda anlaştı. Trabzonspor'un bu sponsorlukla önemli bir gelir elde ederken, dünya markası bir firmayla sponsorluk anlaşması yapması ise kulübün geleceği açısından önemli bir adım olarak görüldü.

USTA, GÖREV SÜRESİNCE 10 TRANSFER YAPTI

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, göreve geldiği ilk dönemde Muhammet Demir, Güray Vural ve Akakpo'yu kadroya katarken, yeni sezonda ise Ramil Seidayev, Fabian Castillo, Jan Durica, Bero, Oganyi Onazi, Hyan Jun Suk, Luis İbanez isimlerini kadroya kattı. Transfere 37 milyon 700 bin TL'lik bir harcama yapan Karadeniz ekibi, gönderilen isimlerle 65 milyon TL'yi aşan önemli bir yükten kurtardı.

40 YAKIN FUTBOLCU TAKIMDAN GİTTİ

Ligin bitmesiyle birlikte de kiralık futbolcular Marko Marin ve Salih Dursun'un yanında, sözleşmesi sona eren Fatih Atik ile de yolları ayıran Trabzonspor, İshak Doğan ve Yatabare'yi Karabükspor'a sattı. Aykut Demir'i Osmanlıspor'a, Sefa Yılmaz'ı Alanyaspor'a kiraladı. Jose Bosingwa ile yolları ayırdı. Erkan Zengin'i Eskişehirspor'a verirken, aynı takıma Ramazan Övüç'ü de kiralık olarak gönderdi. Özer Hurmacı'nın ise sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ferhat Yazgan Sakaryaspor'a satıldı, Douglas Deixeira Sporting Lizbon'a, Luis Cavanda'yı da Galatasaray'a gönderdi. Oscar Cardozo ise Olympiacos'a transfer edildi. Gökhan Alsan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a satılırken, Musa Nizam ise Gaziantepspor'a kiralık gönderildi. Alt yapıdan gelen veya farklı takımlarda bulunan oyuncularla birlikte Muharrem Usta 40 yakın isimle Trabzonspor'un yollarını ayırdı.