Haydi Bismillah!

2018 yılında Rusya'da düzenlenecek 21. Dünya Kupası Finalleri öncesi elemelerde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, 93 yıllık tarihinde daha önce en büyük futbol organizasyonunda sadece 2 kez yer alabildi. 1950'deki finallere "masraflı olacak" gerekçesiyle katılmayan Türkiye, 1954'de ise Franco adlı İtalyan çocuğun çektiği kura sonucu finallere gitti. 2002'de Güney Kore ve Japonya'nın düzenlediği finallerde 3. olarak tarihi bir başarıya imza atan ay-yıldızlı ekip, Almanya 2006'ya play-off maçlarında İsviçre'ye gol averajıyla geçilerek katılamadı. Milliler, 2010'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 2014'te de Brezilya'da organize edilen finallerde ise, eleme grubunda başarılı olamayarak yer alamadı.

Rusya'da 2018 yılında düzenlenecek 21. FIFA Dünya Kupası Finalleri öncesi Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, 3. kez bu büyük organizasyonda yer almak için ter dökecek.

Milli takımın Dünya Kupası yolculuğu, yarın deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı gruptaki ilk maçla başlayacak.

Türk Milli Futbol Takımı, 93 yıllık tarihinde daha önce Dünya Kupası finallerine sadece 2 kez katılabildi.

1950'deki finallere "masraflı olacağı" gerekçesiyle katılmayan Türkiye, 1954'de ise Franco adlı İtalyan çocuğun çektiği kura sonucu finallere gitti.

1930'da Uruguay'da başlayan Dünya Kupası heyecanına, ilk kez 1950 Dünya Kupası Finalleri için ortak olan Türkiye, Avusturya'ya iki maçta da yenilmesine karşın, bu ülkenin finallere katılmama kararı alması üzerine, bir şans daha yakaladı. Milliler, FIFA'nın gösterdiği rakip olan Suriye'yi 7-0 yenmesine karşın, ''masraflı olacak'' gerekçesiyle Brezilya'daki finallere katılmaktan vazgeçti.

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FRANCO'NUN UĞURU VE 1954 İSVİÇRE

A Milli Futbol Takımı'nın katıldığı ilk Dünya Kupası, 1954'te İsviçre'de düzenlenen finaller oldu.

Elemelerde İspanya'ya ilk maçta 4-1 yenilen Türkiye, ikinci maçı 1-0 kazandı. O zamanki statü gereği tarafsız sahada (Roma) yapılan üçüncü maç 2-2 sonuçlanınca, iş kuraya kaldı. Franco adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını kazandı.

Finallerde, ilk maçında Almanya'ya 4-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, Güney Kore'yi 7-0 yenmeyi başardı. Kurallar gereği bir kez daha Almanya ile karşılaşan Türk Milli Takımı, 7-2'lik yenilgiyle 1954 Dünya Kupası Finalleri'ne veda etti.

ASYALI TÜRKİYE'YE "HAYIR"

Türkiye, bir sonraki Dünya Kupası mücadelesine, FIFA'nın, maçlarını Asya grubunda oynatmak istemesi üzerine katılmadı.

Avrupa grubunda yer almakta ısrarlı olan Türkiye, FIFA'yı protesto ederek, İsveç 1958 elemelerinde yer almadı.

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BAŞARISIZ DÖNEM

1962 yılında Şili'de yapılan Dünya Kupası için elemelerde yeniden Avrupa grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Norveç'i iki maçta da yenmesine karşın, Sovyetler Birliği'ne iki maçta da yenilince, final umutlarını tüketti.

İngiltere 1966 ve Meksika 1970 finalleri için elemelerde başarısız sonuçlar alan Türkiye, Almanya 1974 Dünya Kupası elemelerinde, İtalya'nın ardından grubunda ikinci olabildi.

Ay-yıldızlı ekip, Arjantin 1978, İspanya 1982 ve Meksika 1986 elemelerinde de umduğunu bulamadı.

İTALYA 1990 KIL PAYI KAÇTI

Türkiye, 1990'da İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası Finalleri'ne katılma şansını son maçta elinden kaçırdı.

Sovyetler Birliği, Avusturya, Doğu Almanya ve İzlanda ile aynı grupta yer alan Türkiye, Sovyetler Birliği ile deplasmanda oynadığı son maçına final vizesi umuduyla çıktı. Bu maçı 2-0 kaybeden Türkiye, grupta 3. olurken, Sovyetler Birliği ve Avusturya, ilk iki sırayı alarak finallerde mücadele etme hakkını kazandı.

A Milli Futbol Takımı, ABD 1994 ve Fransa 1998 Dünya Kupası elemelerinde de amacına ulaşamadı.

AVUSTURYA İLE 1950'NİN RÖVANŞI

A Milli Futbol Takımı, 1950 Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkını elde eden ancak çekilerek bu şansını o zaman Türkiye'ye bırakan Avusturya'yla, 2002 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda bir kez daha karşı karşıya geldi.

Ekonomik açıdan Brezilya'daki finallere katılmaktan son anda vazgeçen Türkiye, play-off baraj maçlarında bu kez Avusturya'yı 1-0 ve 5-0'lık skorlarla yenerek, 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 17. Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkını kazandı.

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2002'DE TARİHİ BAŞARI

A Milli Futbol Takımı, Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı 2002 yılındaki 17. Dünya Kupası Finalleri'nde tarihi bir başarıya imza attı.

Milliler, 48 yıl sonra katıldıkları finallerde Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile aynı grupta yer aldı. Gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, Kosta Rika ile 1-1 berabere kalıp, son maçta Çin'i 3-0 yenerek gruptan averajla çıkmayı başardı.

İkinci turda ev sahibi ülkelerden Japonya'yı 1-0 yenmeyi başaran milliler, çeyrek finalde de Senegal'ı ''altın gol''le 1-0 geçerek yarı finale çıktı. Yarı finalde yine Brezilya ile eşleşen ve 1-0 yenilen Türkiye, final şansını kaçırırken, üçüncülük maçında diğer ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenip, tarihi bir başarıyla üçüncülüğü elde etti.

2006'YA İSVİÇRE FRENİ

Türkiye, 2006 yılında Almanya'da düzenlenen 18. Dünya Kupası Finalleri'ne ise play-off'ta İsviçre'ye takılarak katılamadı.

Ay-yıldızlı ekip, deplasmandaki ilk maçta 2-0 yenildiği İsviçre karşısında, İstanbul'daki olaylı maçı 4-2 kazanmasına rağmen, gol averajıyla final biletini kaçırdı.

2010'DA BÜYÜK DÜŞ KIRIKLIĞI

A Milli Futbol Takımı, 2010 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde organize edilen 19. Dünya Kupası'na, eleme grubunda ilk 2'ye giremeyerek katılamadı.

Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın birinci olduğu grubu Bosna Hersek'in ardından sürpriz biçimde üçüncü sırada tamamlayarak, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

2014'TE DE HÜSRAN

Türkiye, 2014'te Brezilya'da düzenlenen 20. Dünya Kupası'na, elemeleri geçemediği için yine katılamadı.

Hollanda, Romanya, Macaristan, Estonya ve Andorra ile aynı grupta bulunan milliler, 4. sırayı alarak, finalleri yine televizyondan izlemek zorunda kaldı.

DÜNYA KUPASI MACERASI

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme grubu ve finallerdeki performans tablosu şöyle: