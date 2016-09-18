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'de Topal ve Kjaer sevinci

  • AA
  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 11:19
Fenerbahçe'de Topal ve Kjaer sevinci
Fenerbahçe'de Topal ve Kjaer sevinci

Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertli ekip, 4. haftada yarın 'ya konuk olacak. 'de cezaları biten Kjaer ve Mehmet Topal takıma dönüyor.

, Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında sadece 1 puan alabilen ve tarihinin en kötü lig başlangıcını yapan sarı-lacivertli ekip, puan tablosunun 16. basamağında yer aldı. Lige kendisi gibi iyi başlayamayarak, 1 puan ve averajla son sırada bulunan Kasımpaşa'ya konuk olacak , rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alarak, kötü gidişi durdurmak istiyor.

FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 27. MAÇA ÇIKIYOR

MEHMET TOPAL VE KJAER'İN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe'de Mehmet Topal ve Simon Kjaer'in kırmızı kart cezaları sona erdi.

Ligin ilk haftasındaki Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören Mehmet Topal, ikinci haftadaki Kayserispor ve üçüncü haftadaki Bursaspor müsabakalarında forma giyemedi. Kayserispor mücadelesinde oyundan ihraş edilen Kjaer ise cezası nedeniyle Bursaspor maçını kaçırdı.

Cezalarını tamamlayan iki futbolcunun da Kasımpaşa mücadelesinde sahadaki yerini alması bekleniyor.

KASIMPAŞA, FENERBAHÇE MAÇIYLA ÇIKIŞ ARIYOR

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