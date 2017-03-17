Aykut Kocaman: Bu tarz konular tam olarak kepazelik

Konyaspor’un attığı ikinci golün ardından sosyal medyada yapılan eleştiriler için Aykut Kocaman, "Tam anlamıyla kepazelik. Sosyal medyanın güzel tarafları var ama böyle durumları da var" diye konuştu
Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaman, "Aldığımız galibiyet, beklentimin üzerinde bir sonuç oldu" diye konuştu.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 3-2 kazanılan mücadelenin ardından karşılaşmayı yorumlayan tecrübeli teknik adam, iki tarafın da durumunun göz önüne alındığında kendi takımlarının aldığı sonucun beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek, "Son 9 haftada sadece 8 puan almıştık çeşitli nedenlerden dolayı. Buna benim de durumum dahil. Takımın maçların skorunu belirleyen son nefesi ve iradesini koyması konusunda durumumuz çok iyi değildi. Geçen hafta 5.'lik, 6.'lık kovalarken, Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet alması gereken bir maçta, sahaya kazanırız diye çıkmak çok kolay değildi. 3-1'den sonraki süreç oyun olarak eleştirilebilir ancak buraya kadar olan süreç, gelecek adına çok umut verdi. Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAKİ ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Konyaspor'un attığı 2. golde sosyal medyada sevinmediğine dair eleştiriler yapılan Aykut Kocaman, "Özellikle yediğimiz gole çok sinirlenmiştim. Hemen arkasından bu golü attık ve ben hala yediğimiz gole sinirliydim. Çok doğru oynarken golü bulduk ama hemen arkasından Skrtel'in çok uzun süre topu sürüp uzaktan attığı gole sinirlendim. Golü bulduğumuz anda da hala bu gole sinirliydim. Bu görüntüler, biraz kepazelik gibi. Bütün antrenörler gol atılması için sahadadır. Gol attıktan sonra üzülen teknik direktör olur mu. Tam anlamıyla kepazelik. Sosyal medyanın güzel tarafları var ama böyle durumları da var" diye konuştu.
"YÖNETİMLE GÖRÜŞECEĞİM"
Adının sürekli Fenerbahçe'yle geçmesi ve Konyaspor'la sezon sonunda yola devam edip etmeyeceği sorulan Aykut Kocaman, "Sözleşmem devam ediyor. Çalışan bir antrenörüm. Bunun ötesinde söylenecek her şey, benim adıma da, kulübüm adına da yanlış olur. Ama şunu net şekilde söyleyebilirim, sezon sonunda kulübümle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ahlaken ve etik olarak söylemem gereken tek şey bu. Sözleşmemin koşularına riayet ediyorum. Bu tamamen benimle, Konyaspor arasındaki bir mesele. Ben de görüşlerimi söyleyeceğim, onlar da söyleyecek. Bunun dışındaki sorulara yönelmek istiyorum" açıklamasını yaptı.
"BUNDAN SONRASINI ALLAH BİLİR"
Fenerbahçe'ye geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili olarak yapılan yorumları yanıtlayan Kocaman, "Bugün bu tarz sorulara cevap vermeye gerek yok. Benim Konyaspor'la daha 1 yıl sözleşmem var. Evet bir takım gelişmeler oldu, bu gelişmelerin sonucunda bir değerlendirme yapma ihtiyacı duydum. Bundan sonrasını Allah bilir. Tekrar buralara gelmek istemiyorum. Verilecek çok net bir yanıt yok. Ama dediğim gibi, şu anda sözleşmem var ve devam ediyorum. Sezon sonunda kulübümle görüşeceğim. Tabii bu benim görüşüm. Diğer taraftan da Konyaspor yönetiminin de tutumu önemli. Belki farklı bir tutumla gelecekler ve benim de takımdaki geleceğim bu yönde gelişecek" diyerek sözlerini noktaladı.