Aykut Kocaman: Bu tarz konular tam olarak kepazelik

Konyaspor’un attığı ikinci golün ardından sosyal medyada yapılan eleştiriler için Aykut Kocaman, "Tam anlamıyla kepazelik. Sosyal medyanın güzel tarafları var ama böyle durumları da var" diye konuştu

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaman, "Aldığımız galibiyet, beklentimin üzerinde bir sonuç oldu" diye konuştu.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 3-2 kazanılan mücadelenin ardından karşılaşmayı yorumlayan tecrübeli teknik adam, iki tarafın da durumunun göz önüne alındığında kendi takımlarının aldığı sonucun beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek, "Son 9 haftada sadece 8 puan almıştık çeşitli nedenlerden dolayı. Buna benim de durumum dahil. Takımın maçların skorunu belirleyen son nefesi ve iradesini koyması konusunda durumumuz çok iyi değildi. Geçen hafta 5.'lik, 6.'lık kovalarken, Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet alması gereken bir maçta, sahaya kazanırız diye çıkmak çok kolay değildi. 3-1'den sonraki süreç oyun olarak eleştirilebilir ancak buraya kadar olan süreç, gelecek adına çok umut verdi. Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ



Konyaspor'un attığı 2. golde sosyal medyada sevinmediğine dair eleştiriler yapılan Aykut Kocaman, "Özellikle yediğimiz gole çok sinirlenmiştim. Hemen arkasından bu golü attık ve ben hala yediğimiz gole sinirliydim. Çok doğru oynarken golü bulduk ama hemen arkasından Skrtel'in çok uzun süre topu sürüp uzaktan attığı gole sinirlendim. Golü bulduğumuz anda da hala bu gole sinirliydim. Bu görüntüler, biraz kepazelik gibi. Bütün antrenörler gol atılması için sahadadır. Gol attıktan sonra üzülen teknik direktör olur mu. Tam anlamıyla kepazelik. Sosyal medyanın güzel tarafları var ama böyle durumları da var" diye konuştu.