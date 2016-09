iPhone 7 suya ve toza dayanıklı

7 ve çift kameralı iPhone 7 Plus 16 Eylül’de 649 dolardan başlayan fiyatlarla 25 ülkede satışa sunulacak. Yeni nesil Apple Watch 2 de suya ve toza dayanıklı olacak ve satış fiyatı 369 dolar olarak belirlendi

Apple'ın uzun süredir beklenen yeni iPhone serisi SanFrancisco'da sahneye çıktı. Suya ve toza dayanıklı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus; gümüş, altın, roze altın ve yeni siyah renk seçenekleri ve 32 GB, 128 GB ve 256 GB modelleriyle 649 doları'ndan (ABD fiyatı) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Geniş açı ve telefotodan oluşan 12 Megapiksel iki kameranın bulunduğu iPhone 7 Plus optik yakınlaşma yapma yeteneğine sahip. Optik sabitleyiciye sahip iPhone 7, 12 megapiksel kamerası ile dikkat çekiyor.



YENİ AKILLI SAAT

Yeni iPhone ile birlikte Apple Watch Series 2 de aynı tarihte 369 dolar fiyatla vitrine çıkacak. Suya ve toza dayanıklı ilk iPhone. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, 16 Eylül Cuma gününden itibaren 25'ten fazla ülkede satışa sunulacak. Türkiye'de satış tarihi ve fiyatı henüz belli olmasa da Ekim ayı başında satışa sunulması bekleniyor. Yeni iPhone, müşterilerin eski kulaklıklarını ve aksesuarlarını kullanmalarını sağlayan 3,5 mm'lik kulaklık jakı adaptörünün yanı sıra, inanılmaz bir ses çıkarmak için Lightning konektörüne sahip EarPods ile birlikte geliyor.



17 MİLYON MÜZİK ABONESİ

Apple Music 17 Milyon aboneye sahip olduğunu söyleyen Apple CEO'su Tim Cook, 140 milyar uygulamanın indirildiğini belirterek oyunun en çok ilgi gören uygulama olduğunu belirti. Cook, "Apple uygulama markette 500 bin oyun var. 140 milyar uygulama indirildi. Yıllık uygulama oranı yüzde 106 artış grafiğini yakaladı.



KULAKLIK GİRİŞİ KALKTI KABLOSUZ AİRPODS GELDİ

Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kulaklık girişi olarak kulllanılan ses girişi yerine şarj için kullanılan lighting girişinden dinlenecek. Özellikle kablosuz bluetooth kullaklık Aipods da tanıtıldı. Tek şarjla 5 saat kullanılan AirPods, W1 yeni işlemci kullanılıyor. 24 saat müzik dinlemek mümkün oluyor. Kablosuz AirPods şarj kutusuyla birlikte 779 TL. fiyatla satışa sunulacak.



APPLE WATCH 2'YLE YÜZEBİLECEKSİNİZ

Artık yüzücülerinde kullanacağı yeni nesil Apple Watch 2 suya dayanıklı hale geldi ve fiyatı 369 dolar alacak. Apple Watch Series 2 16 Eyül'de satışa çıkacakApple Watch Series 2, yüzerken, sörf yaparken veya sadece havuzda oyun oynarken 50 metre suya dayanıklı olarak tasarlandı. Apple Watch 2 çift çekirdekli işlemci ve yüzde 50'den fazla artan performansla dikkat çekiyor.



1'İNCİ NESİL İPHONE 6.1 MİLYON SATILDI

9 Ocak 2007'de duyuruldu.

29 Haziran 2007 piyasaya sunuldu.

Ekran: 3.5 inç ekrana sahip

Kamera: Sadece arkada 2 Megapiksel

Ağırlık: 135 gram

Bellek: 128 MB

Depolama: 4 GB, 8 GB, 16 GB



EYLÜL AYI TERCİH EDİLİYOR

Bu yıl iPhone 5SE ile eylül ayı büyüsü bozuldu. 1'inci kuşak iPhone 2007 Ocak ayında tanıtıldıktan sonra ilkbaharda iPhone SE tanıtıldı. 1'inci kuşak iPhone'un piyasaya sürülmesi 29 Haziran tarihini bulmuştu. Bu cihazlardan ikisi hariç hemen hepsinin tanıtım toplantısına katılma şansı buldum. Apple ilk 3 seriyi yazın piyasaya sürdükten sonra küresel ürün haline geldiğinde eylül ayı tercih edilmeye başladı. Apple yeni iPhone satışı için özellikle eylül ayını seçmesinin iki önemli sebebi var: Birincisi alışveriş sezonu öncesinde en büyük kazanç kapısını yenilemek. İkinci sebepse şirketin kendi mali yılının başlangıcına hızlı giriş yaparak yatırımcı güvenini kazanmak.