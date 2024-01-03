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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 48 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 48 bin 700 liraya düştü.

Oluşturma Tarihi 03 Ocak 2024 17:14

Son Güncelleme Tarihi 03 Ocak 2024 17:14

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 947 bin lira, en yüksek 2 milyon 63 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 48 bin 700 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 62 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 459 milyon 201 bin 256,35 lira, işlem miktarı ise 1.219,30 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Muhafız Kıymetli Madenler ile VakıfBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.062.000,00 2.074,00
En Düşük 1.947.000,00 2.045,00
En Yüksek 2.063.000,00 2.138,30
Kapanış 2.048.700,00 2.138,30
Ağırlıklı Ortalama 2.025.213,62 2.070,09
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.459.201.256,35
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.219,30
Toplam İşlem Adedi 49

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