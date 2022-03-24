Moskova Borsası, 28 Şubat'tan bu yana ilk kez işleme açıldı. Moskova Borsası (MOEX) açılışta yüzde 11 değer kazanarak 2.743 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 5 değer kaybederek 936 puana düştü.

SBERBANK, VTB VE ROSNEFT HİSSELERİ DEĞER KAYBIYLA BAŞLADI

Açılışta, Sberbank yüzde 0,9, VTB yüzde 11 ve Rosneft hisseleri yüzde 14 değer kaybetti. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Moskova Borsası'nın bugün TSİ 09.50 ila 14.00 saatlerinde işlemlere açık kalacak.

İŞLEMLER SADECE 33 HİSSE SENEDİ İLE SINIRLI

İşlemlerin sadece 33 hisse senedinde yapılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, açığa satışların ise yasaklandığı kaydedildi. Bankanın yayımladığı ve işlemlerin başlayacağı şirketler arasında Gazprom, Rosneft ve Sberbank gibi ülkenin tanınmış şirketleri de bulunuyor.

Moskova Borsası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.