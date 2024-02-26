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ABD küresel LNG piyasasında lider oldu

ABD, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinde 2016'da yüzde 1 olan payını 2023 sonu itibarıyla yüzde 21'e yükselterek en çok LNG ihracat eden ülke oldu.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2024 11:14

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2024 11:14

Uluslararası Doğal Gaz Bilgi Merkezi (CEDIGAZ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, küresel LNG arzı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 2 artışla 395 milyon tona ulaştı.

ABD, 2015'te hiç yer almadığı küresel LNG piyasasında 2016'da yüzde 1, 2017'de yüzde 5, 2018'de yüzde 7, 2019'da yüzde 10, 2020'de yüzde 13, 2021'de yüzde 18 ve 2022'de yüzde 20 paya sahip oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla ise ABD, küresel LNG ihracatındaki yüzde 21'lik payla lider ülke konumuna yükseldi.

ABD, 2023'te küresel piyasalara 84,3 milyon ton LNG ihraç etti. ABD'yi 78,9 milyon tonla Avustralya ve 78,5 milyon tonla Katar izledi.

CEDIGAZ verilerine göre, ABD, sadece 2023'te değil, son 5 yılda da küresel LNG arzının arkasındaki tek büyük itici güç oldu.

Öte yandan, ABD dışındaki bölgelerden gelen toplam arzın 2019'dan 2023'e kadar durağan kaldığı gözlendi.

ABD'nin ihracatındaki büyümede büyük ölçüde Haziran 2022'den bu yana yangın nedeniyle kapalı olan Freeport LNG tesisinin 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınmasının etkili olduğu kaydediliyor.

RUSYA'DAN "KAÇAN" AVRUPA, ABD LNG'SİNE YÖNELİYOR

Geçen yıl ABD LNG'sinin en çok gittiği bölge, Rusya'dan aldığı doğal gazı azaltan Avrupa oldu.

Rus gazına "ambargo" uygulayan ve her fırsatta bu ülkeden doğal gaz alımına karşı çıkan bölge ülkeleri çareyi ABD LNG'sinde buldu.

ABD'nin ihraç ettiği LNG'nin yüzde 67'si Avrupa'ya satıldı. Söz konusu ithalatta Asya'nın payı yüzde 25, Güney ve Orta Amerika'nın yüzde 7, diğer ülkelerin payı yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

Küresel piyasalarda en çok LNG ithal eden ülke ise 70,5 milyon tonla Çin oldu. Çin'i 66,1 milyon tonla Japonya ve 44,2 milyon tonla Güney Kore izledi.

Avrupa'da en çok LNG ithal eden ülkeler de 21 milyon tonla Fransa, 17,2 milyon tonla İspanya ve 15,7 milyon tonla Hollanda olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin LNG ithalatı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,7 azalarak 10,5 milyon ton oldu.

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