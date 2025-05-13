ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin'e Nisan ayında uygulamaya koyduğu misilleme gümrük vergilerine 90 günlük bir ara verdiğini açıklaması sonrasında Goldman Sachs, ABD ekonomisi için resesyon olasılığını düşürdü.

Misillere tarifelerinee 90 günlük aranın ABD ve Çin'i sırasıyla +30 ve +15 baz puanlık 2025 tarife artışlarıyla baş başa bırakacağını öngören Goldman Sachns, "Her ne kadar gerilemenin azalmasını beklesek de, bu oran baz senaryomuzda öngördüğümüz +54 puanlık tarife artışından daha düşük" dedi.

"Bu hamlenin, ilaç ve yarı iletkenlere yönelik olası sektörel tarifelerin yürürlüğe gireceği varsayımıyla, ABD'nin efektif tarife oranı artışını +13 baz puanda bırakmasını bekliyoruz ki bu da önceki varsayımımız olan +15 puanın biraz altında" değerlendirmesini de yapan Goldman Sachs, "Bu gelişmeler ve geçtiğimiz ay finansal koşullardaki anlamlı gevşeme ışığında, 2025 büyüme tahminimizi 0,5 puan artırarak 4. çeyrekte %1'e yükseltiyor ve 12 aylık resesyon ihtimalimizi %35'e düşürüyoruz" dedi.

Goldman Sachs, Trump yönetiminin 2 Nisan'da açıkladığı tarife politikası sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından ABD ekonomisi için resesyon olasılığını yüzde 35'ten 45'e yükseltmişti.