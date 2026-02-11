Güney Kore ve Hollanda'dan ticaret ve ekonomik işbirliğini artırma kararı

CANLI BORSA
Güney Kore ve Hollanda, ticaret ve ekonomik güvenlik alanlarında işbirliğini artırma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 10:24

Güney Kore ve Hollanda ticaret, ekonomik güvenlik ve yapay zeka alanlarında ikili işbirliğini derinleştirmeye karar verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Ticaret Bakanı Yeo Han-koo, Hollandalı mevkidaşları David van Weel ve Aukje de Vries ile başkent Seul'da bir araya geldi.

Yapılan ikili görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride taraflar, ikili işbirliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledi.

Taraflar, iki ülkenin ticaret, ekonomik güvenlik ve yapay zeka alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını yeniden teyit etti.

Ayrıca ekonomik güvenlik, siber güvenlik ve kritik mineraller için tedarik zincirleri konuları başta olmak üzere, yeni işbirliği alanlarının açılması kararlaştırıldı.

