IMF: Küresel ekonomi 2024'te yavaş büyüyecek

IMF sözcüsü Julie Kozack, küresel ekonominin enflasyonun düşmesi ve işgücü piyasalarının dirençli olmasıyla "yumuşak inişe" yöneldiğini, ancak düşük gelirli ülkelerin hala daha geride kalabileceğini ifade etti.

IMF, güncellenmiş Dünya Ekonomik Görünümü' (WEO) raporunu 30 Ocak'ta Güney Afrika'da açıklayacak.

Bir yıl önce birçok bölgede yaygın olan durgunluk tahminlerinin 2023'te gerçekleşmediğini söyleyen Kozack, "Dolayısıyla şu ana kadar nispeten dirençli bir küresel ekonomiye sahip olduk. Bu direncin 2024 yılında devam etmesini bekliyoruz. Ancak haberlerin hepsi iyi değil. Çünkü son ve yakın dönemdeki yaklaşık yüzde 3'lük büyüme, COVID öncesi yüzde 3.8 civarındaki küresel ortalama büyüme oranlarından daha düşük. Dolayısıyla, özellikle orta vadede küresel büyümeyi artırmak için yapmamız gereken işler var" dedi.