Almanya 2024 bütçesini Ocak ayı sonunda oylayacak

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 09:26
Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 09:26
Almanya'da bir hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, Almanya parlamentosunun alt kanadı Bundestag'ın, 2024 bütçe planların Çarşamba günü kabineye sunulmasının ardından Ocak ayı sonunda 2024 bütçesini oylamasının beklendiğini söyledi.
Bundesrat'ın ise 2024 bütçesini 2 Şubat'ta oylamasının beklendiğini sözlerine ekledi.
Başbakan Olaf Scholz'un koalisyonunun liderleri, Anayasa Mahkemesi'nin mali planlamayı altüst etmesinin ardından geçen hafta bir bütçe anlaşması imzaladı.