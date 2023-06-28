Güney Kore Merkez Bankası(BoK) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Haziran ayında 2,7 puan artışla 98,0 puandan 100,7 puana yükseldi. Bu yükselişle endeks 2022 yılı Mayıs ayından bu yana ilk kez 100 puanı aştı.

Ankette 12 aylık enflasyon beklentileri son 13 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5'te kaldı.

Potansiyel istihdam olanaklarını ölçen endeks 3 puan artışla 81, hanehalkı cari tasarruf endeksi değişmeyerek 91, hanehalkı olası tasarruf endeksi 1 puan artışla 95 puan oldu.