Altın ibresini yukarı kırdı! Altın gram fiyatı 2500 TL’ye yöneldi: İslam Memiş’in bu tahmini çok konuşulur

Ons altın tarafında 2375 dolar seviyesi var. Tatildeyken 2431 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Aynı günün akşamında ise 100 dolar geriledi. Artık bu yıl sonuna kadar 2600 dolar seviyesi önü kırıldıktan sonra yükselişler 3000 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ons altın zaman zaman teknik olarak satışlar mutlaka yapacaktır. Düzeltme hareketleri olacaktır.