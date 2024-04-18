Giriş Tarihi: 18.04.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
12:06
Altın ibresini yukarı kırdı! Altın gram fiyatı 2500 TL'ye yöneldi: İslam Memiş'in bu tahmini çok konuşulur
Artan İsrail-İran gerilimiyle altın fiyatları güvenli liman gömleğini giydi. Ons öncülüğünde gram altın fiyatları 2500 TL üzerini test etti. Altın gram fiyatı başta olmak üzere çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da en çok takip edilenler arasına girdi. İslam Memiş'ten yeni altın yorumu geldi. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar...