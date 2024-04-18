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Haberler Fotohaber Altın ibresini yukarı kırdı! Altın gram fiyatı 2500 TL'ye yöneldi: İslam Memiş'in bu tahmini çok konuşulur
Giriş Tarihi: 18.04.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 12:06

Altın ibresini yukarı kırdı! Altın gram fiyatı 2500 TL'ye yöneldi: İslam Memiş'in bu tahmini çok konuşulur

Artan İsrail-İran gerilimiyle altın fiyatları güvenli liman gömleğini giydi. Ons öncülüğünde gram altın fiyatları 2500 TL üzerini test etti. Altın gram fiyatı başta olmak üzere çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da en çok takip edilenler arasına girdi. İslam Memiş'ten yeni altın yorumu geldi. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın ibresini yukarı kırdı! Altın gram fiyatı 2500 TL’ye yöneldi: İslam Memiş’in bu tahmini çok konuşulur

Altın fiyatları hareketli bir hafta geçiriyor. Ons altın hafta içinde 2400 dolar, altın gram fiyatı ise 2500 TL psikolojik bandının üzerini test etti. Fiyatlarda İsrail-İran gerilimi etkili oluyor.

Altın ibresini yukarı kırdı! Altın gram fiyatı 2500 TL’ye yöneldi: İslam Memiş’in bu tahmini çok konuşulur

ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Ons ve gram altın fiyatları hafta içinde tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons 2433 dolar düzeyini, altın gram fiyatı ise buradan esen rüzgarın etkisiyle 2529 TL'yi gördü.

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Altın ibresini yukarı kırdı! Altın gram fiyatı 2500 TL’ye yöneldi: İslam Memiş’in bu tahmini çok konuşulur

Zirve seviyeleri dikkate alındığında ons tarafında 2024 yılında yüzde 17'lik bir prim dikkat çekti. Gram altın ise yatırımcısına aynı dönemde yüzde 28 kazandırdı.

Altın ibresini yukarı kırdı! Altın gram fiyatı 2500 TL’ye yöneldi: İslam Memiş’in bu tahmini çok konuşulur

İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş'in ons altın tahmini dikkat çekti:

Altın ibresini yukarı kırdı! Altın gram fiyatı 2500 TL’ye yöneldi: İslam Memiş’in bu tahmini çok konuşulur

Ons altın tarafında 2375 dolar seviyesi var. Tatildeyken 2431 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Aynı günün akşamında ise 100 dolar geriledi. Artık bu yıl sonuna kadar 2600 dolar seviyesi önü kırıldıktan sonra yükselişler 3000 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ons altın zaman zaman teknik olarak satışlar mutlaka yapacaktır. Düzeltme hareketleri olacaktır.

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