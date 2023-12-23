ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ödeme tarihi açıklaması! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık.