Giriş Tarihi: 23.12.2023 12:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
12:13
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan ödeme tarihi açıklaması! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?
Son dakika haberi: Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifinin de yer aldığı torba yasa için tarih belli oldu. Bakan Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme takvimi için açıklama geldi. 'Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu. 86 maddelik torba yasa ile yapılacak düzenleme ile 4,7 milyon vatandaş daha Cumhuriyet ikramiyesi alacak. Peki çalışan emeklilere 5000 lira ne zaman yatacak? İşte 5 bin lira emekli ikramiyesi ödeme tarihi...