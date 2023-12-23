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Haberler Fotohaber ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan ödeme tarihi açıklaması! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 12:13

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan ödeme tarihi açıklaması! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

Son dakika haberi: Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifinin de yer aldığı torba yasa için tarih belli oldu. Bakan Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme takvimi için açıklama geldi. 'Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu. 86 maddelik torba yasa ile yapılacak düzenleme ile 4,7 milyon vatandaş daha Cumhuriyet ikramiyesi alacak. Peki çalışan emeklilere 5000 lira ne zaman yatacak? İşte 5 bin lira emekli ikramiyesi ödeme tarihi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ödeme tarihi açıklaması! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi takvimi belli oldu. Çalışan emeklilere ikramiye ödemesiyle SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ile dul yetimler dahil bütün hak sahipleri 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi almış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için açıklama geldi. Bakan Işıkhan ödemeler için hazırlıkların tamam olduğunu açıkladı. Çalışan emekliye 5000 tl ikramiye ne zaman verilecek? İşte detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ödeme tarihi açıklaması! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASADA

Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin çalışmaları Meclis Genel kurulunda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ödeme tarihi açıklaması! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?

Bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi. TBMM'de bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'a kadar sona ermesi ve toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-28 Aralık tarihleri arasında Meclis'ten geçip ve Başkan Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ödeme tarihi açıklaması! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ AÇIKLAMASI

Çalışan emekliye ikramiye tarihi konusunda konuşan Bakan Işıkhan, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ödeme tarihi açıklaması! Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık.

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