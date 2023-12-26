Giriş Tarihi: 26.12.2023 13:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
13:54
ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Tüm veriler o rakama işaret ediyor! Bakan Mehmet Şimşek hedefi belirledi
Son dakika haberi: Asgari ücret 2024 birkaç gün içerisinde belli olacak. Öte yandan emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için de 10 günden az bir zaman kaldı. Bakan Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası kalıcı refah artışı için çalışmalarını sürdürüyor. Asgari ücret ve emekli maaşı zammı refah payı ile belirlenecek. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak? Tüm veriler o rakama işaret ediyor...