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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Tüm veriler o rakama işaret ediyor! Bakan Mehmet Şimşek hedefi belirledi
Giriş Tarihi: 26.12.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 13:54

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Tüm veriler o rakama işaret ediyor! Bakan Mehmet Şimşek hedefi belirledi

Son dakika haberi: Asgari ücret 2024 birkaç gün içerisinde belli olacak. Öte yandan emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için de 10 günden az bir zaman kaldı. Bakan Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası kalıcı refah artışı için çalışmalarını sürdürüyor. Asgari ücret ve emekli maaşı zammı refah payı ile belirlenecek. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak? Tüm veriler o rakama işaret ediyor...

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ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Tüm veriler o rakama işaret ediyor! Bakan Mehmet Şimşek hedefi belirledi

Son dakika haberleri: Asgari ücret, emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için düzenleme geliyor. Ocak maaş zamları için memur zam oranı referans değer olacak. Asgari ücret 3. toplantısı sonrası Bakan Vedat Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek değerlendirmelerini gerçekleştirecek. Daha sonra ortaya çıkan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Asgari ücret zammının belli olması sonrası sıra emekli ve memur zammına gelecek.

  • 2024 asgari ücret ne kaç TL olacak?
  • Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?
  • Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Tüm veriler o rakama işaret ediyor! Bakan Mehmet Şimşek hedefi belirledi

2024 OCAK MAAŞ ZAMMI TAKVİMİ NETLEŞTİ

Asgari ücret, emekli kök maaş zammı, memur maaş artışları ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 4 düzenleme yapılacak. Milyonların merak ettiği maaş zammı takvimi netleşti:

  • Asgari ücret 31 Aralık öncesi belli olacak. 29 Aralık Cuma günü saat 13:00'dan önce açıklanması bekleniyor.
  • 6 aylık enflasyon rakamları hesaplanacak ve refah payı refah payı hariç emekli kök maaş ve memur maaş zammı belli olcak.
  • 15 Ocak 2024 öncesi emekliye refah payı değerlendirilecek ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Refah payı ve 7500 TL olarak uygulananen düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için Meclis onayı gerekiyor.
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ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Tüm veriler o rakama işaret ediyor! Bakan Mehmet Şimşek hedefi belirledi

DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLADI: ASGARİ ÜCRETTE TEK ZAM DÖNEMİ

Aylık Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon kademeli bir şekilde aşağı yönlü seyir izliyor. Son olarak aylık enflasyon Kasım ayında yüzde 3,28'e kadar çekildi. Veriler özellikle 2024'ün ikinci yarısıyla beraber hızlı bir dezenflasyonist sürecin başlayacağına işaret ediyor. Bu nedenle asgari ücret üzerinde tek zam formülü üzerinde duruluyor.

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Tüm veriler o rakama işaret ediyor! Bakan Mehmet Şimşek hedefi belirledi

Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon hesabı da yaklaşık yüzde 38 oldu. Öte yandan 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesinin Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti. TCMB'nin 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 37,76 olarak dikkat çekiyor.

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Tüm veriler o rakama işaret ediyor! Bakan Mehmet Şimşek hedefi belirledi

MEMUR ZAM ORANI, ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN REFERANS OLACAK

Bilindiği üzere memurlar her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Ocak dönemi için bu rakam yüzde 15 olarak belirlendi.

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