ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Tüm veriler o rakama işaret ediyor! Bakan Mehmet Şimşek hedefi belirledi

Son dakika haberleri: Asgari ücret, emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için düzenleme geliyor. Ocak maaş zamları için memur zam oranı referans değer olacak. Asgari ücret 3. toplantısı sonrası Bakan Vedat Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek değerlendirmelerini gerçekleştirecek. Daha sonra ortaya çıkan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Asgari ücret zammının belli olması sonrası sıra emekli ve memur zammına gelecek.

2024 asgari ücret ne kaç TL olacak?

Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?