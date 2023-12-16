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Haberler Fotohaber SAYISAL LOTO 16 ARALIK CUMARTESİ || Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 16.12.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 18:11

SAYISAL LOTO 16 ARALIK CUMARTESİ || Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile sorgulama ekranı!

Sayılsal Loto 16 Aralık Cumartesi sonuçları açıklandı mı? Haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere sadece haftanın üç günü ilan edilen sonuçlara göre bu akşam kazanan şanslı numaralar Milli Piyango youtube hesabından açıklanacak. Canlı çekilişte ilan edilen sonuçlar millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr'den ilan edilecek. Peki, 16 Aralık Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO 16 ARALIK CUMARTESİ || Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto eski adıyla Sayısal Loto olarak bilinen şans oyunu her hafta millipiyangoonline.com aracılığıyla talihlilerini buluyor. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği sonuçlar, Milli Piyango youtube hesabından canlı çekiliş sonucunda ilan ediliyor. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO 16 ARALIK CUMARTESİ || Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile sorgulama ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | 13 ARALIK 2023

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 16 Aralık 2023 Cumartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yayınlanacak.

İşte günün şanslı numaralarını öğrenmek için:

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SAYISAL LOTO 16 ARALIK CUMARTESİ || Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile sorgulama ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

SAYISAL LOTO 16 ARALIK CUMARTESİ || Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, 1 ila 90 (dahil) arasındaki altı rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 90 (dahil) arasındaki altı rakamdan oluşur.

EN AZ KAÇ TL OYNANIR?

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 10 TL'dir.

SAYISAL LOTO 16 ARALIK CUMARTESİ || Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO EN AZ KAÇ BİLMEK GEREKİR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

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