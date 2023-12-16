SAYISAL LOTO 16 ARALIK CUMARTESİ || Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO EN AZ KAÇ BİLMEK GEREKİR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.