Giriş Tarihi: 16.12.2023 18:11
Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
18:11
SAYISAL LOTO 16 ARALIK CUMARTESİ || Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile sorgulama ekranı!
Sayılsal Loto 16 Aralık Cumartesi sonuçları açıklandı mı? Haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere sadece haftanın üç günü ilan edilen sonuçlara göre bu akşam kazanan şanslı numaralar Milli Piyango youtube hesabından açıklanacak. Canlı çekilişte ilan edilen sonuçlar millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr'den ilan edilecek. Peki, 16 Aralık Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı!