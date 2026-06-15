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Giriş Tarihi: 15.06.2026 17:28

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi gözetiminde ve noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonuçları ise eş zamanlı olarak resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak.

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Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle birlikte heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın belirli günlerinde yapılan oyunda kazanan numaralar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açıldı. Katılımcılar, açıklanan sonuçları resmi kanallar aracılığıyla anlık olarak sorgulayarak kontrol edebiliyor.

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

15 HAZİRAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.30'da düzenlenecek çekilişin sonuçları henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#SAYISAL LOTO #MİLLİ PİYANGO İDARESİ

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