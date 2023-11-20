Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali 4 yaşına bastı! Doğum gününe Fiko’nun sevimli halleri damga vurdu!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Fikret Ali adında bir çocukları olan çift, ikinci bebekleri Leyla Süreyya'yı geçtiğimiz şubat ayında kucaklarına almıştı. İlk defa anne olmanın mutluluğunu Fikret Ali ile tadan Hazal Kaya, oğlunu bir an yanından ayırmamış hatta setlere bile birlikte gitmişti. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali, 4 yaşına girdi. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali'nin sevimli halleri doğum gününe damga vurdu. İşte babasına benzerliğiyle dikkat çeken Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'nin doğum gününden kareler... Çiftin mutlu günlerinde sevdiklerinden beğeni ve yorum yağdı. Fikret Ali'ye 'Maşallah' yorumları geldi. Doğduğu ilk günden bu yana babasına çok benzetilen Fikret Ali ilgi odağı oldu. FİKRET ALİ'NİN SÖYLEYEMEDİĞİ KELİMEYİ KOLUNA DÖVME YAPTIRDI Oğlunun, 'kocaman' kelimesini yanlış söylediğini belirten Hazal Kaya, bu durumun hoşuna gittiğini aktararak, 'Fiko bildiği bütün kelimeleri çok düzgün söylerken sadece kocamana ısrarla 'kobadan' diyor. Ama nasıl güzel söylemek... O ağzını doldura doldura. Dayanamadım unutmamak için yazdırdım' ifadelerini kullanmıştı. Minik kızları ile ilk aile pozları kalpleri ısıtmıştı. Ali Atay oğlu Fikret Ali ile alışverişte görüntülenmişti. 'Kaptan Amerika' kostümü oldukça sevimli görünen Fikret Ali babasıyla gönlünce eğlendi.