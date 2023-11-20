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Haberler Galeri Hazal Kaya ile Ali Atay'ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali 4 yaşına bastı! Doğum gününe Fiko'nun sevimli halleri damga vurdu!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 11:04

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali 4 yaşına bastı! Doğum gününe Fiko'nun sevimli halleri damga vurdu!

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Daha sonra Leyla Süreyya adını verdikleri bir de kızları olan çift mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösteriliyor. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali, 4 yaşına girdi. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali'nin sevimli halleri doğum gününe damga vurdu. İşte babasına benzerliğiyle dikkat çeken Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'nin doğum gününden kareler...

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali 4 yaşına bastı! Doğum gününe Fiko’nun sevimli halleri damga vurdu!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Fikret Ali adında bir çocukları olan çift, ikinci bebekleri Leyla Süreyya'yı geçtiğimiz şubat ayında kucaklarına almıştı.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali 4 yaşına bastı! Doğum gününe Fiko’nun sevimli halleri damga vurdu!

İlk defa anne olmanın mutluluğunu Fikret Ali ile tadan Hazal Kaya, oğlunu bir an yanından ayırmamış hatta setlere bile birlikte gitmişti.

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Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali 4 yaşına bastı! Doğum gününe Fiko’nun sevimli halleri damga vurdu!

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali, 4 yaşına girdi.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali 4 yaşına bastı! Doğum gününe Fiko’nun sevimli halleri damga vurdu!

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali'nin sevimli halleri doğum gününe damga vurdu.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali 4 yaşına bastı! Doğum gününe Fiko’nun sevimli halleri damga vurdu!

İşte babasına benzerliğiyle dikkat çeken Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'nin doğum gününden kareler...

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