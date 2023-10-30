Giriş Tarihi: 30.10.2023 16:19
Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
16:29
Kafalar üyesi Bilal Hancı'nın ihanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşaladı! Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı'ya tepki yağdı...
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında boşanma kararı aldıklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra yeniden barışan fenomen çift Bilal Hancı ile Esin Çepni son olarak magazin gündemine ihanet haberiyle bomba gibi düştü. Kafalar grubu üyesi fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, eşini başka bir kadınla bir gece kulübünde aldatılırken kayda alındı. Görüntüler Esin Çepni'yi şoke etti. Sosyal medya hesabından "Kafamdan kaynar su dökülmüş gibi" diyerek eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla dudak dudağa olduğu görüntüleri paylaşan Esin Çepni gözyaşlarına boğuldu. Magazin gündemini sarsan ihanet videosu sonrası Bilal Hancı'nın hayranlarından tepki yağdı. Kafalar ekibinin YouTube hesabına "adam değilmiş" "artık aranızdan Bilal'i çıkarın" gibi yoyumlar geldi...