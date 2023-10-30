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Haberler Galeri Kafalar üyesi Bilal Hancı'nın ihanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşaladı! Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı'ya tepki yağdı...
Giriş Tarihi: 30.10.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 16:29

Kafalar üyesi Bilal Hancı'nın ihanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşaladı! Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı'ya tepki yağdı...

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında boşanma kararı aldıklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra yeniden barışan fenomen çift Bilal Hancı ile Esin Çepni son olarak magazin gündemine ihanet haberiyle bomba gibi düştü. Kafalar grubu üyesi fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, eşini başka bir kadınla bir gece kulübünde aldatılırken kayda alındı. Görüntüler Esin Çepni'yi şoke etti. Sosyal medya hesabından "Kafamdan kaynar su dökülmüş gibi" diyerek eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla dudak dudağa olduğu görüntüleri paylaşan Esin Çepni gözyaşlarına boğuldu. Magazin gündemini sarsan ihanet videosu sonrası Bilal Hancı'nın hayranlarından tepki yağdı. Kafalar ekibinin YouTube hesabına "adam değilmiş" "artık aranızdan Bilal'i çıkarın" gibi yoyumlar geldi...

Kafalar üyesi Bilal Hancı’nın ihanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşaladı! Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı’ya tepki yağdı...

Daha önce evlilikleri boşanmanın eşiğinden dönen Bilal Hancı ile Esin Çepni çifti ihanet görüntüleriyle magazin kulislerini çalkaladı. Meğer yeniden boşanma kararı almışlar... Bilal Hancı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Çepni'yi genç bir kadınla gece kulübünde aldattığı görüntüler ortaya çıktı. Esin Çepni eşinin ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşaladı...

Kafalar üyesi Bilal Hancı’nın ihanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşaladı! Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı’ya tepki yağdı...

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında boşanma kararı aldıklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra yeniden barışan fenomen çift Bilal Hancı ile Esin Çepni son olarak magazin gündemine ihanet haberiyle bomba gibi düştü.

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Kafalar üyesi Bilal Hancı’nın ihanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşaladı! Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı’ya tepki yağdı...

Kafalar grubu üyesi fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, eşini başka bir kadınla bir gece kulübünde aldatılırken kayda alındı. Görüntüler Esin Çepni'yi şoke etti.

Kafalar üyesi Bilal Hancı’nın ihanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşaladı! Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı’ya tepki yağdı...

Sosyal medya hesabından "Kafamdan kaynar su dökülmüş gibi" diyerek eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla dudak dudağa olduğu görüntüleri paylaşan Esin Çepni gözyaşlarına boğuldu.

Kafalar üyesi Bilal Hancı’nın ihanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşaladı! Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı’ya tepki yağdı...

Eşi Bilal Hancı'nın, gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı anların görüntüsünü Instagram hesabından paylaşarak şunları söyledi:

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