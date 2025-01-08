A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi

A Milli Futbol Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off maç programı netleşti. B Ligi 4. Grup'ta başarılı bir performans sergileyen millilerimiz, Galler'in ardından grubu ikinci sırada tamamladı ve doğrudan A Ligi'ne yükselme şansını kaçırdı. Ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off turunda Macaristan ile mücadele edecek. Peki; Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli maç tarihleri...