A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi

Giriş Tarihi: 08.01.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
15:35
Uluslar Ligi B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, Vincenzo Montella yönetiminde zorlu mücadelede ilk maçını İstanbul'da oynayacak. Çift maçlı eleme sistemiyle yapılacak karşılaşmanın ilk ayağı Rams Park'ta gerçekleştirilecek. Peki, Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2025 A Milli Takım maç programı