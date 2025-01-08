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Haberler Galeri A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 15:35 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:35

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi

Uluslar Ligi B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, Vincenzo Montella yönetiminde zorlu mücadelede ilk maçını İstanbul'da oynayacak. Çift maçlı eleme sistemiyle yapılacak karşılaşmanın ilk ayağı Rams Park'ta gerçekleştirilecek. Peki, Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2025 A Milli Takım maç programı

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi

A Milli Futbol Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off maç programı netleşti. B Ligi 4. Grup'ta başarılı bir performans sergileyen millilerimiz, Galler'in ardından grubu ikinci sırada tamamladı ve doğrudan A Ligi'ne yükselme şansını kaçırdı. Ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off turunda Macaristan ile mücadele edecek. Peki; Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli maç tarihleri...

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

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A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi

TÜRKİYE-MACARİSTAN ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi

ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

  • Türkiye-Macaristan
  • Ukrayna-Belçika
  • Avusturya-Sırbistan
  • Yunanistan-İskoçya
A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi

PLAY-OFF RÖVANŞ USULÜ OYNANACAK

Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre düzenlenecek. Macaristan'ın eşleşmede tur atlayan taraf olması halinde A Ligi'nde yolunda Uluslar Ligi'ne devam edecek. A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması durumunda Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan B Ligi'nde mücadelesini sürdürecek.

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