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Haberler Galeri Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE linki | beIN Sports 1 canlı yayın izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 08.10.2023 00:20 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 02:09

Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE linki | beIN Sports 1 canlı yayın izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle

Antalyaspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, galibiyet elde etmesi halinde maç fazlasıyla lider olacak. Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında 3'te 3 peşinde olacak. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Antalyaspor Galatasaray maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. GS maçı canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11'leri taraftarlarının gündeminde! İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.

Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE linki | beIN Sports 1 canlı yayın izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle

Antalyaspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı gündemdeki yerini almış durumda. Trendyol Süper Lig 8. Haftasında bugün Galatasaray ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup eden Sarı Kırmızılılar, 3 puanı kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükselmeyi hedefliyor. Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında 3'te 3 peşinde olacak. ''Antalyaspor Galatasaray maçı canlı izle'' araştırmaları başladı. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler beIN Sports 1 canlı yayın ekranı başında yerlerini aldı. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle…

Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE linki | beIN Sports 1 canlı yayın izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bitexen Antalyapor'a konuk oluyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

İşte Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE linki | beIN Sports 1 canlı yayın izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Galatasaray maçı, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü yani bu akşam 19.00'da başlayacak.

Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE linki | beIN Sports 1 canlı yayın izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE linki | beIN Sports 1 canlı yayın izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle

İŞTE ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Saric, Jehezkel, Streek, Larsson, Buksa.

GALATASARAY: Muslera (Günay), Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

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