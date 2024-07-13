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Haberler Galeri BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB CANLI İZLE EKRANI | Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 10:30

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB CANLI İZLE EKRANI | Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Hırvat futbolunun önde gelen takımlarından Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın seyircisiz oynayacağı duyurulurken, Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı yayın kanalı, saati ve tarihi ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Yeni transferler Rafa ve Paulista'nın ise bu maçta kesin olarak oynaması bekleniyor. Peki, Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş Dinamo Zagreb canlı izle ekranı…

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB CANLI İZLE EKRANI | Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları siyah beyazlı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Yeni sezon öncesi hem transfer çalışmalarına hem de hazırlıklarına devam eden Beşiktaş son olarak dün İtalyan yıldız Ciro İmmobile'yi renklerine bağladı. Bugün oynanacak Beşiktaş Dinamo Zagreb maçında ise yeni transferler Rafa ve Gabriel Paulista'nın oynaması bekleniyor. Peki, Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş Dinamo Zagreb canlı izle ekranı

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB CANLI İZLE EKRANI | Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovenya'da kamp yapan Beşiktaş Hırvatistan'ın güçlü takımlarından Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı 13 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30'da oynanacak. Peki, Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar;

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BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB CANLI İZLE EKRANI | Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK!

Beşiktaş, Slovenya'da kampında bugün oynanacak Dinamo Zagreb karşılaşmasına taraftar alınmayacağını bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdüren Futbol A Takımımız, yarın (13 Temmuz) TSİ 18.30'da Lendava Stadyumu'nda GNK Dinamo Zagreb ile bir hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş - GNK Dinamo Zagreb maçı güvenlik önlemleri kapsamında taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır. Taraftarlarımızdan herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için söz konusu müsabakayla ilgili olarak organizasyon yapmamalarını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

İşte Beşiktaş Zagreb maçı canlı yayın kanalı…

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB CANLI İZLE EKRANI | Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak olan hazırlık maçının yayıncısı henüz bilinmiyor. Karşılaşmanın Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanması beklenirken, yayıncı kuruluş belli olduktan hemen sonra haberimizde olacak.

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB CANLI İZLE EKRANI | Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CİRO İMMOBİLE BEŞİKTAŞ'TA!

Giovanni van Bronckhorst ile yeni bir sayfa açan ve 2024-25 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, İtalyan santrfor Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. İmmobile yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

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