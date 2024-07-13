BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB CANLI İZLE EKRANI | Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları siyah beyazlı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Yeni sezon öncesi hem transfer çalışmalarına hem de hazırlıklarına devam eden Beşiktaş son olarak dün İtalyan yıldız Ciro İmmobile'yi renklerine bağladı. Bugün oynanacak Beşiktaş Dinamo Zagreb maçında ise yeni transferler Rafa ve Gabriel Paulista'nın oynaması bekleniyor. Peki, Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş Dinamo Zagreb canlı izle ekranı