Giriş Tarihi: 13.07.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
10:30
BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB CANLI İZLE EKRANI | Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Hırvat futbolunun önde gelen takımlarından Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın seyircisiz oynayacağı duyurulurken, Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı yayın kanalı, saati ve tarihi ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Yeni transferler Rafa ve Paulista'nın ise bu maçta kesin olarak oynaması bekleniyor. Peki, Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş Dinamo Zagreb canlı izle ekranı…