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Haberler Galeri BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE | ZTK Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 14:26

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE | ZTK Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Siyah beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası'nda grubunda 9 puan toplayarak lider tamamladı. Şimdi ise Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Göztepe maçı canlı izle linki...

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE | ZTK Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya geliyor. Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü siyah beyazlı ekip kazandı. İki takım da mücadele için tüm hazırlıklarını tamamlarken kadrolarda yer alan eksiklikler dikkat çekti. Beşiktaş'ta iki oyuncu, kupada formasından uzak kalacak. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE | ZTK Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Göztepe maçı 3 Nisan Perşembe günü yapılacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.

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BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE | ZTK Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE ZTK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Göztepe mücadelesi, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE | ZTK Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE!

ATV ekranlarında saat 20:30'da canlı yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

ATV CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE | ZTK Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.