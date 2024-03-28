Beşiktaş Karagümrük maçı CANLI İZLE kanalı | Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, milli arada 2. hazırlık maçına çıkıyor. Siyah Beyazlılar, ikinci hazırlık karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Kara Kartal, kalan 8 haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. Karagümrük ise ligde düşme hattında bulunuyor. BJK maçı canlı yayın araştırmaları hız kazandı. Peki Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle ekranı ve hazırlık karşılaşmasına ilişkin detaylar…