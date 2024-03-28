Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
11:42
Beşiktaş Karagümrük maçı CANLI İZLE kanalı | Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de milli ara devam ediyor. Beşiktaş, milli maç arasını hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. Fernando Santos yönetimindeki Siyah Beyazlılar, ikinci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Buducnost'a karşı farklı galibiyet elde eden Kara Kartal, bu maçı da alarak motivasyonunu arşa çıkarmayı hedefliyor. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar ''Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte BJK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati.