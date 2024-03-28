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Haberler Galeri Beşiktaş Karagümrük maçı CANLI İZLE kanalı | Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:42

Beşiktaş Karagümrük maçı CANLI İZLE kanalı | Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de milli ara devam ediyor. Beşiktaş, milli maç arasını hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. Fernando Santos yönetimindeki Siyah Beyazlılar, ikinci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Buducnost'a karşı farklı galibiyet elde eden Kara Kartal, bu maçı da alarak motivasyonunu arşa çıkarmayı hedefliyor. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar ''Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte BJK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati.

Beşiktaş Karagümrük maçı CANLI İZLE kanalı | Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, milli arada 2. hazırlık maçına çıkıyor. Siyah Beyazlılar, ikinci hazırlık karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Kara Kartal, kalan 8 haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. Karagümrük ise ligde düşme hattında bulunuyor. BJK maçı canlı yayın araştırmaları hız kazandı. Peki Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle ekranı ve hazırlık karşılaşmasına ilişkin detaylar…

Beşiktaş Karagümrük maçı CANLI İZLE kanalı | Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara devam ediyor. Milli arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

Siyah Beyazlılar, ikinci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş Karagümrük maçı, 28 Şubat 2024 Perşembe günü yani bugün saat 16.00'da başlayacak.

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Beşiktaş Karagümrük maçı CANLI İZLE kanalı | Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre maç, Beşiktaş'ın Youtube kanalından naklen canlı yayınlanacak.

https://www.youtube.com/@Besiktas

Beşiktaş Karagümrük maçı CANLI İZLE kanalı | Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ RAKİP BAŞAKŞEHİR

Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma, 4 Nisan 2024 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş Karagümrük maçı CANLI İZLE kanalı | Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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