Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off maçında nasıl tur atlar?

Beşiktaş Lugano karşılaşmasında ilk mücadele deplasmanda gerçekleşmişti ve sonuç beraberlikle son bulmuştu. Turun İstanbul ayağında siyah beyazlılar Lugano'yu konuk ediyor. Karşılaşmayı ise Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Mücadele için heyecanlı olan futbolseverler Beşiktaş Lugano maçının yayın kanalını araştırıyor. Peki, Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?