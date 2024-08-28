Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
07:41
Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off maçında nasıl tur atlar?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar ilk maçında rakibi Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı. Beşiktaş bu noktada sahasında oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Peki, Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, BJK UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı yayın kanalı!