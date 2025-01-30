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Haberler Galeri BJK AVRUPA'DA BOY GÖSTERİYOR! Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:10

BJK AVRUPA'DA BOY GÖSTERİYOR! Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8. haftasında Hollanda'nın güçlü kulüplerinden Twente'ye konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1'lik net bir skorla mağlup eden ve 9 puanla grupta 24. sırada yer alan Beşiktaş, Twente karşısında galibiyet alarak 24. sıradaki yerini korumayı hedefliyor. Peki, Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BJK AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR! Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, 8. hafta mücadelesinde Twente'ye konuk olacak. Şu ana kadar oynanan 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar, bu kritik deplasmandan galip ayrılarak adını son 16 takım arasına yazdırmak ve play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. Peki, Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BJK AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR! Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak 2025 Perşembe günü Hollanda'nın Twente takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

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BJK AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR! Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

TWENTE- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BJK AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR! Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Mert, Svensson, Emirhan, Udokhai, Masuaku, Fernandes, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, İmmobile

BJK AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR! Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA PLAY-OFF GARANTİ
Beşiktaş, Twente karşısında galip gelirse Avrupa Ligi'nde play-off aşamasını garantileyecek. Siyah-beyazlılar, grup sıralamasında 24. sırada yer alırken, son maçta elde edilecek 3 puanla, diğer sonuçlara bakmaksızın bir üst tura çıkmayı başaracak.

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