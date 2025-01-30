Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
08:10
BJK AVRUPA'DA BOY GÖSTERİYOR! Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8. haftasında Hollanda'nın güçlü kulüplerinden Twente'ye konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1'lik net bir skorla mağlup eden ve 9 puanla grupta 24. sırada yer alan Beşiktaş, Twente karşısında galibiyet alarak 24. sıradaki yerini korumayı hedefliyor. Peki, Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?