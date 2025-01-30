BJK AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR! Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, 8. hafta mücadelesinde Twente'ye konuk olacak. Şu ana kadar oynanan 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar, bu kritik deplasmandan galip ayrılarak adını son 16 takım arasına yazdırmak ve play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. Peki, Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...