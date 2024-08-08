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Haberler Galeri Brezilya ABD yarı final maçı canlı izle linki! Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:12

Brezilya ABD yarı final maçı canlı izle linki! Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris 2024 yaz olimpiyatlarında Brezilya ve ABD yarı final mücadelesi yaşanacak. Filenin Sultanları'nın İtalya'yı elemesi durumunda finaldeki rakibi Brezilya – ABD voleybol maçının kazananı olacak. Bu noktada gözler Brezilya - ABD voleybol maçına çevrildi. Dünya voleybol sıralamasında 2. Sırada yer alan Brezilya'nın performansı merakla bekleniyor. Peki, Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Brezilya - ABD voleybol maçı canlı izle!

Brezilya ABD yarı final maçı canlı izle linki! Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya Kadın Voleybol Takımı, ABD ile karşı karşıya gelecek. Maçın kazananı Türkiye İtalya karşılaşmasının galibi ile finalde karşılaşacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın voleybol yarışında final için son bir adım kaldı. Peki, Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Brezilya ABD voleybol maçı canlı izle bilgisi!

Brezilya ABD yarı final maçı canlı izle linki! Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BREZİLYA - ABD OLİMPİYAT YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları'nında yer aldığı yarı final eşleşmeleri belli oldu. Brezilya ve ABD finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

Bu eşleşmenin galibi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finale yükselmesi durumunda rakibi olacak.

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Brezilya ABD yarı final maçı canlı izle linki! Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ABD - Brezilya yarı final karşılaşması 8 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Brezilya ABD yarı final maçı canlı izle linki! Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BREZİLYA ABD MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını TRT 1 canlı izle ekranında:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Brezilya ABD yarı final maçı canlı izle linki! Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASI GÜNCEL SON LİSTE

1- 415.22 puan | İtalya

2- 410.32 puan | Brezilya

3- 367.98 puan | Türkiye

4- 363.38 puan | Polonya

5- 350.30 puan | Çin

6- 347.46 puan | ABD

7- 325.18 puan | Japonya

8- 289.99 puan | Sırbistan

9- 284.76 puan | Kanada

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