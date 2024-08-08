Brezilya ABD yarı final maçı canlı izle linki! Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya Kadın Voleybol Takımı, ABD ile karşı karşıya gelecek. Maçın kazananı Türkiye İtalya karşılaşmasının galibi ile finalde karşılaşacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın voleybol yarışında final için son bir adım kaldı. Peki, Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Brezilya ABD voleybol maçı canlı izle bilgisi!