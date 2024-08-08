Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
16:12
Brezilya ABD yarı final maçı canlı izle linki! Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris 2024 yaz olimpiyatlarında Brezilya ve ABD yarı final mücadelesi yaşanacak. Filenin Sultanları'nın İtalya'yı elemesi durumunda finaldeki rakibi Brezilya – ABD voleybol maçının kazananı olacak. Bu noktada gözler Brezilya - ABD voleybol maçına çevrildi. Dünya voleybol sıralamasında 2. Sırada yer alan Brezilya'nın performansı merakla bekleniyor. Peki, Brezilya - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Brezilya - ABD voleybol maçı canlı izle!