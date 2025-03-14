Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
09:18
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Mart 2025: Süper Lig, La Liga... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta başlıyor. Galatasaray - Antalyaspor maçıyla açılış yapacak haftada önemli karşılaşmalar var. Öte yandan La Liga, Serie A gibi liglerde de karşılaşmalar izleniyor. Bugünkü maçlar 14 Mart Cuma günü için sorgulanmaya başladı. Futbolseverler ekran başında. Peki; Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, günün karşılaşmaları...