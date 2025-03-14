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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Mart 2025: Süper Lig, La Liga... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 09:18

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Mart 2025: Süper Lig, La Liga... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta başlıyor. Galatasaray - Antalyaspor maçıyla açılış yapacak haftada önemli karşılaşmalar var. Öte yandan La Liga, Serie A gibi liglerde de karşılaşmalar izleniyor. Bugünkü maçlar 14 Mart Cuma günü için sorgulanmaya başladı. Futbolseverler ekran başında. Peki; Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, günün karşılaşmaları...

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Mart 2025: Süper Lig, La Liga... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar Süper Lig fikstürü başta olmak üzere tüm liglerde yakın takibe alındı. Liderliğini koruyan sarı kırmızılılar yerlerini sağlamlaştırmak için mücadele ederken Fenerbahçe ve Beşiktaş puan yükseltme peşinde. İşte, 14 Mart 2025 maç programı...

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Mart 2025: Süper Lig, La Liga... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 MART CUMA

Süper Lig

20:30 Galatasaray - Antalyaspor

1. Lig

16:00 Bandırmaspor - Adanaspor (TRT Spor)

20:30 Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor (TRT Spor)

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Mart 2025: Süper Lig, La Liga... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

LaLiga

23:00 Las Palmas - Deportivo Alaves

Serie A

22:45 Genoa - Lecce

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Mart 2025: Süper Lig, La Liga... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan - Pro Lig

22:00 Damac FC - Al-Qadsiah

22:00 Al Khaleej - Al Wahda

22:00 Al Nassr - Al Kholood

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Mart 2025: Süper Lig, La Liga... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?