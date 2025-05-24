Giriş Tarihi: 24.05.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
09:20
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
24 Mayıs Cumartesi futbolseverler için dopdolu bir gün olacak. Süper Lig'den La Liga'ya, İngiltere Championship'ten Avrupa'nın farklı liglerine kadar pek çok önemli müsabaka bugün oynanacak. Günün maç programı ve yayıncı kanallarının detayları belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan izlenebilecek?