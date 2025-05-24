BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

24 Mayıs Cumartesi günü futbolseverlerin gündeminde bugün oynanacak maçlar var. Süper Lig ve Avrupa'daki önemli karşılaşmaların programı, saatleri ve yayın bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Futbol tutkunları, 24 Mayıs maç takvimini ve hangi kanallardan yayınlanacağını merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan izlenebilecek? İşte, fikstür...