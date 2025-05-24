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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 09:20

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

24 Mayıs Cumartesi futbolseverler için dopdolu bir gün olacak. Süper Lig'den La Liga'ya, İngiltere Championship'ten Avrupa'nın farklı liglerine kadar pek çok önemli müsabaka bugün oynanacak. Günün maç programı ve yayıncı kanallarının detayları belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan izlenebilecek?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

24 Mayıs Cumartesi günü futbolseverlerin gündeminde bugün oynanacak maçlar var. Süper Lig ve Avrupa'daki önemli karşılaşmaların programı, saatleri ve yayın bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Futbol tutkunları, 24 Mayıs maç takvimini ve hangi kanallardan yayınlanacağını merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan izlenebilecek? İşte, fikstür...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 24 MAYIS 2025

Süper Lig

16:00 Eyüpspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

19:00 Göztepe - Galatasaray (beIN Sports 1)

19:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (beIN Sports 2)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LaLiga

17:15 Real Madrid - Real Sociedad

19:30 Espanyol - Las Palmas

19:30 Leganes - Valladolid

22:00 Getafe - Celta Vigo

22:00 Deportivo Alaves - Osasuna

22:00 Rayo Vallecano - Mallorca

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa - Kupa Final

22:00 PSG - Reims

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A

19:00 Bologna - Genoa

21:45 Milan - Monza