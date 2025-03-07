Giriş Tarihi: 07.03.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
07:25
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 7 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün, 7 Mart 2025 Cuma, futbolseverler için çeşitli liglerdeki kritik mücadelelerle futbol dünyası adeta coşacak. Taraftarlar, birbirinden zorlu ve heyecan dolu karşılaşmalarla ekran başına kilitlenecek. Bugün oynanacak maçlar, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak; TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi önemli kanallar, bu maçları canlı yayınla izleyicilere sunacak. Peki, 7 Mart'taki büyük karşılaşmalar hangi saatlerde başlayacak, hangi takımlar sahada olacak ve maçlar hangi kanallar üzerinden yayınlanacak?