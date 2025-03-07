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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 7 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 07:25

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 7 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 7 Mart 2025 Cuma, futbolseverler için çeşitli liglerdeki kritik mücadelelerle futbol dünyası adeta coşacak. Taraftarlar, birbirinden zorlu ve heyecan dolu karşılaşmalarla ekran başına kilitlenecek. Bugün oynanacak maçlar, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak; TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi önemli kanallar, bu maçları canlı yayınla izleyicilere sunacak. Peki, 7 Mart'taki büyük karşılaşmalar hangi saatlerde başlayacak, hangi takımlar sahada olacak ve maçlar hangi kanallar üzerinden yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 7 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

7 Mart 2025 Cuma günü, Trendyol Süper Lig ve diğer ulusal liglerde futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. İşte günün öne çıkan maçları, saatleri ve canlı yayın bilgileri...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 7 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR

TRENDYOL SÜPER LİG

Süper Lig, 20:30'da Bodrum FK - Kasımpaşa maçına ev sahipliği yapacak.

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 7 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SERİE A
Cagliari vs. Genoa - 22:45

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 7 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LİGUE 1
Toulouse vs. Monaco - 22:45

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 7 Mart bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUNDESLİGA
M'gladbach vs. Mainz - 22:30