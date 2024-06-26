ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE LİNKİ HD-ŞİFRESİZ | EURO 2024 Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bu akşam Çekya ile karşılaşacak.

Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, saat 22.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.