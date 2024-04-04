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Haberler Galeri Chelsea - Manchester United maçı canlı izle! Chelsea - Manchester United maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 04.04.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 23:07

Chelsea - Manchester United maçı canlı izle! Chelsea - Manchester United maçı canlı yayın izle

Chelsea - Manchester United maçı için heyecan dorukta! Premier Lig'in 30. Haftasında gerçekleşecek karşılaşmayı Jarred Gillett yönetecek. Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde bir adım geride kalan iki takım Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için iddiasını sürdürecek. Peki, Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

Chelsea - Manchester United maçı canlı izle! Chelsea - Manchester United maçı canlı yayın izle

Chelsea- Manchester United karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Chelsea ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadele için sayılı saatler kaldı. İşte, Chelsea - Manchester United maçı canlı yayın kanalı ve maçın detayları!

Chelsea - Manchester United maçı canlı izle! Chelsea - Manchester United maçı canlı yayın izle

CHELSEA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Manchester United'ı konuk ediyor.

Premier Lig karşılaşması 4 Nisan Perşembe günü saat 22:15'te başlayacak.

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Chelsea - Manchester United maçı canlı izle! Chelsea - Manchester United maçı canlı yayın izle

CHELSEA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea - Manchester United maçı canlı izle! Chelsea - Manchester United maçı canlı yayın izle

CHELSEA - MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE!

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://beinsports.com.tr/

Chelsea - Manchester United maçı canlı izle! Chelsea - Manchester United maçı canlı yayın izle
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