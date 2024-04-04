Giriş Tarihi: 04.04.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
23:07
Chelsea - Manchester United maçı canlı izle! Chelsea - Manchester United maçı canlı yayın izle
Chelsea - Manchester United maçı için heyecan dorukta! Premier Lig'in 30. Haftasında gerçekleşecek karşılaşmayı Jarred Gillett yönetecek. Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde bir adım geride kalan iki takım Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için iddiasını sürdürecek. Peki, Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…