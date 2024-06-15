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Haberler Galeri ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ || Filenin Sultanları 15 Haziran 2024 Çin vs Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 11:55

ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ || Filenin Sultanları 15 Haziran 2024 Çin vs Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı!

Çin Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta. Sıralamayı ilk 8'de tamamlayarak finali hedefleyen Filenin Sultanları, Antalya'da 1. Hafta maçlarında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Sonrasında ABD turunda 4'de 4 yapan Milliler, 3. hafta maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Sıradaki karşılaşma Çin Türkiye arasında yaşanacak. Maç için heyecanlı olan sporseverler Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle araştırmalarına başladı! Peki, Filenin Sultanları Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle!

ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ || Filenin Sultanları 15 Haziran 2024 Çin vs Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı!

Çin Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta! Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında Çin ile mücadele edecek. Filenin Sultanları Çin Türkiye voleybol maçı için son hazırlıkları tamamladı. 2. hafta maçlarından sonra 3. hafta etabında da büyük bir başarıya imza atan A Milli Voleybol takımımız turun son mücadelesi öncesinde kazanmak istiyor. Peki, Çin Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle!

ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ || Filenin Sultanları 15 Haziran 2024 Çin vs Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı!

ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, bugün Milletler Ligi 3. haftası üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. Saat 15.30'da başlayacak maç TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ || Filenin Sultanları 15 Haziran 2024 Çin vs Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı!

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI

Çin Türkiye mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz;

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ || Filenin Sultanları 15 Haziran 2024 Çin vs Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı!

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

  • 1-Brezilya 28 puan
  • 2-Polonya 24 puan
  • 3-TÜRKİYE 24 puan
  • 4-İtalya 22 puan
  • 5-Japonya 21 puan
  • 6-ABD 19 puan
  • 6-Çin 18 puan
  • 7-ABD 16 puan
ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ || Filenin Sultanları 15 Haziran 2024 Çin vs Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı!

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

  • 15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)
  • 16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)

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