Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:55
ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ || Filenin Sultanları 15 Haziran 2024 Çin vs Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı!
Çin Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta. Sıralamayı ilk 8'de tamamlayarak finali hedefleyen Filenin Sultanları, Antalya'da 1. Hafta maçlarında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Sonrasında ABD turunda 4'de 4 yapan Milliler, 3. hafta maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Sıradaki karşılaşma Çin Türkiye arasında yaşanacak. Maç için heyecanlı olan sporseverler Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle araştırmalarına başladı! Peki, Filenin Sultanları Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle!