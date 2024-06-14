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Haberler Galeri ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çin Türkiye voleybol maçı CANLI YAYIN KANALI!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 16:20

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çin Türkiye voleybol maçı CANLI YAYIN KANALI!

Çin Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta. Sıralamayı ilk 8'de tamamlayarak finali hedefleyen Filenin Sultanları, Antalya ve ABD turunu başarıyla tamamladı. Şimdi ise gözler Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen üçüncü etabında. Maç için heyecanlı olan sporseverler Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle araştırmalarına başladı! Peki, Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çin Türkiye voleybol maçı şifresiz mi?

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çin Türkiye voleybol maçı CANLI YAYIN KANALI!

3. Hafta maçlarında ilk olarak Tayland'ı 3-0 yenen Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyetini de 3-1 yenilgiye uğrattı. Aldığı galibiyetlerle puan tablosunda rakiplerini geçen A Milli Kadın voleybol takımımız turu ilk 8'de tamamlayarak finale gitmek istiyor. Peki, Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çin Türkiye voleybol maçı CANLI YAYIN KANALI!

ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Çin-Türkiye voleybol maçı, 15 Haziran Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak.

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ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çin Türkiye voleybol maçı CANLI YAYIN KANALI!

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI!

Mücadele TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak!

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çin Türkiye voleybol maçı CANLI YAYIN KANALI!

FİLENİN SULTANLARI FİNALİ GARANTİLEDİ

Puanını 24'e yükselten Türkiye, Hong Kong etabında kalan iki karşılaşması öncesi adını finallere yazdırdı.

16 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere katılacak.

"Filenin Sultanları", geçen yıl FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu.

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çin Türkiye voleybol maçı CANLI YAYIN KANALI!

SON MAÇIMIZI BREZİLYA'YA KARŞI OYNAYACAĞIZ!

Milletler Ligi grup aşamasında son maçımızı dünya sıralamasındaki en yakın rakibimiz Brezilya karşısında oynayacağız!

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