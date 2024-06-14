ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çin Türkiye voleybol maçı CANLI YAYIN KANALI!

3. Hafta maçlarında ilk olarak Tayland'ı 3-0 yenen Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyetini de 3-1 yenilgiye uğrattı. Aldığı galibiyetlerle puan tablosunda rakiplerini geçen A Milli Kadın voleybol takımımız turu ilk 8'de tamamlayarak finale gitmek istiyor. Peki, Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?