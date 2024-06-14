Giriş Tarihi: 14.06.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
16:20
ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çin Türkiye voleybol maçı CANLI YAYIN KANALI!
Çin Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta. Sıralamayı ilk 8'de tamamlayarak finali hedefleyen Filenin Sultanları, Antalya ve ABD turunu başarıyla tamamladı. Şimdi ise gözler Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen üçüncü etabında. Maç için heyecanlı olan sporseverler Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle araştırmalarına başladı! Peki, Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çin Türkiye voleybol maçı şifresiz mi?