EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYI: Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor! Temsilcimiz, 23 maçta 16 galibiyet, 7 yenilgiyle 2. sırada yer alırken, Panathinaikos 24 maçta 14 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. basamakta. Bu maç iki takımı da puan durumunda yukarılara taşıyacak. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…