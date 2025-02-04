EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYI: Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
12:34
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, son maçında 31 Ocak Cuma günü Bologna ile mücadele etti ve galip gelerek üst üste 6. kez kazandı. Toplamda 16. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe Beko, ligde bir maç eksiğiyle 23 karşılaşmada 16 galibiyet ve 7 yenilgi alarak ikinci sıraya yerleşti. Rakibi ise 5. sırada yer alıyor. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko basketbol mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?