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Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:34

EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYI: Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, son maçında 31 Ocak Cuma günü Bologna ile mücadele etti ve galip gelerek üst üste 6. kez kazandı. Toplamda 16. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe Beko, ligde bir maç eksiğiyle 23 karşılaşmada 16 galibiyet ve 7 yenilgi alarak ikinci sıraya yerleşti. Rakibi ise 5. sırada yer alıyor. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko basketbol mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYI: Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor! Temsilcimiz, 23 maçta 16 galibiyet, 7 yenilgiyle 2. sırada yer alırken, Panathinaikos 24 maçta 14 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. basamakta. Bu maç iki takımı da puan durumunda yukarılara taşıyacak. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYI: Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı 4 Şubat Salı günü saat 22.15'te başlayacak.

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EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYI: Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

OAKA Arena'da oynanacak mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYI: Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE EUROLEAGUE'DE 2. SIRADA

Ligde 1 maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 23 müsabakada 16 galibiyet, 7 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.

Partizan'ı 27 Aralık'ta deplasmanda 90-81 yenen Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bu mağlubiyetin ardından 2025 yılında çıktığı 6 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı.

EUROLEAGUE MAÇI CANLI YAYIN DETAYI: Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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