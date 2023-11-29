EXXEN CANLI İZLE: 29 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United Exxen izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta mücadeleleri başladı. Bu akşam 20.45'te Galatasaray – Manchester United maçı Türk izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Kritik maç Exxen canlı izle ekranı üzerinden sporseverler takip edebilir. Exxen canlı yayın ekranında UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi takip edilebilir. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna çıkmak isteyen Galatasaray, bu maçı mutlak olarak kazanmak istiyor. Rakipte Mason Mount, Lisando Martinez, Christian Eriksen, Casemiro, Malacia ve Rashford maçta görev alamayacak. İşte, Galatasaray Manchester United Exxen izle ekranı