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Haberler Galeri EXXEN CANLI İZLE: 29 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United Exxen izle ekranı
Giriş Tarihi: 29.11.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 14:36

EXXEN CANLI İZLE: 29 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United Exxen izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta mücadeleleri başladı. Bu akşam 20.45'te Galatasaray – Manchester United maçı Türk izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Kritik maç Exxen canlı izle ekranı üzerinden sporseverler takip edebilir. Exxen canlı yayın ekranında UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi takip edilebilir. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna çıkmak isteyen Galatasaray, bu maçı mutlak olarak kazanmak istiyor. Rakipte Mason Mount, Lisando Martinez, Christian Eriksen, Casemiro, Malacia ve Rashford maçta görev alamayacak. İşte, Galatasaray Manchester United Exxen izle ekranı

EXXEN CANLI İZLE: 29 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United Exxen izle ekranı

Exxen canlı izle ekranı araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Manchester United'ı konuk edecekken, mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkıyor. Bu noktada, "Ligi Galatasaray Manchester United Exxen izle" araştırması yapılıyor.

EXXEN CANLI İZLE: 29 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United Exxen izle ekranı

EXXEN ÜCRETSİZ ÜYE NASIL OLUNUR?

Exxen'e üye olmak isteyen kullanıcıların ilk olarak Exxen.com.tr adresine giriş yaparak, ad soyadı bölümü ve mail bölümünü doldurmaları ve "Şimdi Üye OL 10 Gün Boyunca Bedava İzle" butonunu işaretlemeleri gerekiyor.

Mail hesabına gelen doğrulama kodu ile üye olma işlemi tamamlanıyor. Exxenspor seçeneğine tıklayarak reklamlı veya reklamsız bir paket seçimi yaparak ödeme bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Ücretsiz deneme kampanyasından yararlanabilmek için kredi kartı bilgilerinin verilmesi gerekiyor.

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EXXEN CANLI İZLE: 29 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United Exxen izle ekranı

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

EXXEN CANLI İZLE: 29 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United Exxen izle ekranı

Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?

Aylık: 84.50 TL > 99.90 TL

Yıllık: 70.40 TL > 83 TL x 12

Reklamsız Exxen ne kadar?

Aylık: 116.90 TL > 137.90 TL

Yıllık: 97.40 > 115 TL x 12

EXXEN CANLI İZLE: 29 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United Exxen izle ekranı

Reklamlı Exxen Spor fiyatı

Aylık: 157 TL > 222.5 TL

Sezonluk: 188.5 TL > 185 TL x 9

Reklamsız Exxen Spor ücreti

Aylık: 184 TL > 260.5 TL

Sezonluk: 220.90 TL > 217 TL x 9

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