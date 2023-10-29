Trabzonspor Karagümrük maçı CANLI İZLE | Süper Lig Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük Trabzonspor karşılaşması için canlı izle ekranı araştırılıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçından galip ayrılan bordo mavililer, sıradaki mücadelede de 3 puanı almayı hedefliyor. Maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, canlı izle ekranı araştırıyor. Peki, Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, canlı izle ekranı...