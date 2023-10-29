Trabzonspor Karagümrük maçı CANLI İZLE | Süper Lig Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili muhtemel 11'ler, canlı izle ekranı gibi detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?