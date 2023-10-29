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Haberler Galeri Trabzonspor Karagümrük maçı CANLI İZLE | Süper Lig Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 29.10.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 11:30

Trabzonspor Karagümrük maçı CANLI İZLE | Süper Lig Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük Trabzonspor karşılaşması için canlı izle ekranı araştırılıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçından galip ayrılan bordo mavililer, sıradaki mücadelede de 3 puanı almayı hedefliyor. Maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, canlı izle ekranı araştırıyor. Peki, Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, canlı izle ekranı...

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili muhtemel 11'ler, canlı izle ekranı gibi detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 29 Ekim Pazar günü saat 16:00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

. Ali Şansalan'ın yöneteceği Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

İşte, canlı izle bilgileri;

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLE EKRANI

https://beinsports.com.tr/canli-yayin

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır.

Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır.

Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir.

beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

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