Giriş Tarihi: 05.01.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
15:29
Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe-Hatayspor maçı muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, 36 puanla ikinci sırada yer alıyor ve maç eksiğiyle haftaya lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde başlıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 puan alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki; Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?