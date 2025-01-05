Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe-Hatayspor maçı muhtemel 11’ler

Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe Hatayspor maçı ile devam ediyor. Evinde Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe taraftarı önünde kazanmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek. Peki; Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?