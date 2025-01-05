Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe-Hatayspor maçı muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 05.01.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:29

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe-Hatayspor maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, 36 puanla ikinci sırada yer alıyor ve maç eksiğiyle haftaya lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde başlıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 puan alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki; Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe-Hatayspor maçı muhtemel 11’ler

Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe Hatayspor maçı ile devam ediyor. Evinde Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe taraftarı önünde kazanmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek. Peki; Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe-Hatayspor maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar akşamı Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe-Hatayspor maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe-Hatayspor maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE'DE HEDEF 3 PUAN
Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlıyor.

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe-Hatayspor maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM EKSİK
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

SON DAKİKA