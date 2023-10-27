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Haberler Galeri FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI CANLI İZLE | Exxen canlı maç izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:40

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI CANLI İZLE | Exxen canlı maç izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın izle

Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 3. maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında kayıpsız ilerleyen İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler, 3'te 3 yapmak için sahada olacak. Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı izle linki kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. FB maçı Exxen platformundan canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. İşte, Exxen canlı izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI CANLI İZLE | Exxen canlı izle ekranı UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın şifresiz izle linki!

Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı izle ekranı karşılaşmaya kısa süre kala araştırılmaya başlandı. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets bu akşam kozlarını paylaşacak. Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak. Zorlu mücadeleyi İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek. Heyecan dolu karşılaşmayı Exxen canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, Exxen canlı izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın izle linki…

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI CANLI İZLE | Exxen canlı izle ekranı UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın şifresiz izle linki!

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti.

İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmişti.

Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan Kanarya, üçüncü maçında bugün Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk ediyor.

İşte, Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI CANLI İZLE | Exxen canlı izle ekranı UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın şifresiz izle linki!

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Ludogorets maçı, 26 Ekim 2023 Perşembe günü yani bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Heyecan dolu müsabaka, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI CANLI İZLE | Exxen canlı izle ekranı UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın şifresiz izle linki!

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın yöneteceği Fenerbahçe Ludogorets maçı, Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Cuadra'nın yardımcılıklarını İspanyol Futbol Federasyonundan Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Miguel Angel Ortiz Arias ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI CANLI İZLE | Exxen canlı izle ekranı UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın şifresiz izle linki!

İŞTE FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI İLK 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Zajc, Fred, Tadic, Kent, Batshuayi.

LUDOGORETS: Sluga, Witry, Sonko-Sundberg, Verdon, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Rwan Seco.

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