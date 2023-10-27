FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI CANLI İZLE | Exxen canlı maç izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın izle

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın yöneteceği Fenerbahçe Ludogorets maçı, Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Cuadra'nın yardımcılıklarını İspanyol Futbol Federasyonundan Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Miguel Angel Ortiz Arias ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.