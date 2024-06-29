Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri YOUTUBE FENERBAHÇE PETROLUL MAÇI CANLI İZLE! FB - Petrolul Ploiesti hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı burada!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 10:38

YOUTUBE FENERBAHÇE PETROLUL MAÇI CANLI İZLE! FB - Petrolul Ploiesti hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı burada!

Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçı canlı izle araştırılıyor. Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti takımıyla hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan sarı lacivertliler se Mourinho yönetimindeki ilk maçına çıkıyor. Youtube Fenerbahçe canlı izle ekranı başında yerler alındı. İşte Fenerbahçe hazırlık maçı canlı yayın bilgisi..

YOUTUBE FENERBAHÇE PETROLUL MAÇI CANLI İZLE! FB - Petrolul Ploiesti hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı burada!

Fenerbahçe Youtube canlı izle ekranı başında yerler alındı. Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık maçına çıkıyor. FB, Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploiesti ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, hazırlık maçlarında Petrolul Ploieşti, Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg takımlarıyla mücadele edecek. Fenerbahçe - Petrolul canlı yayın bilgisi 10.30'da oynanacak mücadele öncesi araştırılıyor. İşte Fenerbahçe Youtube ile FB Petrolu hazırlık maçı canlı yayın izle linki...

YOUTUBE FENERBAHÇE PETROLUL MAÇI CANLI İZLE! FB - Petrolul Ploiesti hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı burada!

FENERBAHÇE - PETROLUL MAÇI NE ZAMAN?

29 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da başlayacak Fenerbahçe - Petrolul karşılaşması Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ücretli olan Lacivert Paket ekranlarından izlenebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YOUTUBE FENERBAHÇE PETROLUL MAÇI CANLI İZLE! FB - Petrolul Ploiesti hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı burada!

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe'nin Petrolul Ploiesti ile oynayacağı hazırlık maçında teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Sarı lacivertli takımın 11'i şöyle:

Osman Ertuğrul, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Rade Krunic, Mert Hakan, Fred, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko

YOUTUBE FENERBAHÇE PETROLUL MAÇI CANLI İZLE! FB - Petrolul Ploiesti hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı burada!

FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİESTİ HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE!

https://www.youtube.com/watch?v=Dn9ip3izuJI

YOUTUBE FENERBAHÇE PETROLUL MAÇI CANLI İZLE! FB - Petrolul Ploiesti hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı burada!

FENERBAHÇE LACİVERT PAKET NASIL ALINIR?

Fenerbahçe'nin hazırlık karşılaşmaları Lacivert Paket üzerinden canlı yayınlanacak. Lacivert paketin aylık üyeliği 50 TL olarak belirlendi.

Youtube üzerinden Fenerbahçe Lacivert Pakete üye olabiliyor. Lacivert pekete üye olanların ödemeleri aylık olarak yenilenirken iptal edilebiliyor.

İşte, adım adım Fenerbahçe Lacivert Pakete üye olma yöntemi;

Bilgisayardan YouTube'da oturum açın.

Desteklemek istediğiniz içerik üreticinin kanalına ya da yüklediği bir videoya gidin.

Kanalda üyelik özelliğinin etkin olup olmadığına bakın.

Katıl'ı tıklayın.

Ödeme bilgilerinizi girmek için talimatları uygulayın.

Satın al'ı tıklayın.

SON DAKİKA