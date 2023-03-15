Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri FENERBHAÇE SEVILLA UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı muhtemel 11'leri!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 14:10

FENERBHAÇE SEVILLA UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı muhtemel 11'leri!

Fenerbahçe Sevilla maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda deplasmanda 2-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek. Sarı Kanarya, rövanş maçında taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen sarı-lacivertli takıma gönül veren taraftarlar ise bu noktada ''Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, FB maçı muhtemel 11'leri, tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında ayrıntılı bilgiler…

FENERBHAÇE SEVILLA UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı muhtemel 11’leri!

Fenerbahçe Sevilla maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında İspanya La Liga temsilcisi Sevilla ile kozlarını paylaşacak Jorge Jesus liderliğinde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertli temsilcimiz, rövanş maçında galibiyet peşine düşecek. Kritik karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ''Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularını gündeme taşıdı. Sarı Kanarya, Sevilla'yı elediği takdirde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, FB maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında merak edilen tüm detaylar…

FENERBHAÇE SEVILLA UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı muhtemel 11’leri!

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek.

Merak konusu olan Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FENERBHAÇE SEVILLA UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı muhtemel 11’leri!

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Sevilla maçı, 16 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

FENERBHAÇE SEVILLA UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı muhtemel 11’leri!

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçları EXXEN ve TV8,5 üzerinden taraftarlar ile buluşuyor.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver'ın yöneteceği Fenerbahçe Sevilla maçı da Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.

FENERBHAÇE SEVILLA UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı muhtemel 11’leri!

FENERBAHÇE SEVİLLA MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi, King, Valencia

SON DAKİKA