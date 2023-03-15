FENERBHAÇE SEVILLA UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı muhtemel 11’leri!

Fenerbahçe Sevilla maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda deplasmanda 2-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek. Sarı Kanarya, rövanş maçında taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen sarı-lacivertli takıma gönül veren taraftarlar ise bu noktada ''Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, FB maçı muhtemel 11'leri, tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında ayrıntılı bilgiler…