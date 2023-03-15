FENERBHAÇE SEVILLA UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı muhtemel 11’leri!

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek.

Merak konusu olan Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;