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Haberler Galeri Fenerbahçe Sivasspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 04.12.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 18:50

Fenerbahçe Sivasspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın izle

Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler, rakibini mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor. Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek için mücadele edecek. Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle linki heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. FB maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın izle linki!

Fenerbahçe Sivasspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın izle

Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle ekranı karşılaşmaya kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor bu akşam Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertli ekip, Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşuyor. Ferdi Kadıoğlu da sahada olacakken Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor. Bahattin Şimsek'in yöneteceği zorlu karşılaşmayı beIN SPORTS 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın izle linki…

Fenerbahçe Sivasspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın izle

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1 mağup olan Fenerbahçe, Süper Lig'e dönüyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler, ligin 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor.

İşte Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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Fenerbahçe Sivasspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın izle

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Sivasspor maçı, 4 Aralık 2023 Pazartesi günü yani bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Sivasspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın izle

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Sivasspor maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Haftanın kapanış müsabakasını hakem Bahattin Şimsek yönetecek.

Fenerbahçe Sivasspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın izle

İŞTE FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szyamnski, Tadic, Dzeko.

SİVASSPOR: Ali, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Gersin, Manaj.

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