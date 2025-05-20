Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
13:50
FİNAL FOUR HEYECANI BAŞLIYOR! Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'de Final Four heyecanı başlıyor. Beş maçlık zorlu seriyi geçerek yarı finale adını yazdıran Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle Abu Dabi'de sahne alacak. Temsilcimizin rakibi ise Panathinaikos oldu. Diğer bir temsilcimiz Anadolu Efes ise çeyrek finalde aynı rakibe 75-67 yenilerek turnuvaya veda etti. Basketbolseverler şimdi bu büyük mücadeleyi heyecanla bekliyor. Peki, Fenerbahçe - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?