GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 canlı yayın ekranı ile (GSJ-BJK) Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle linki BURADA

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan, milli aranın ardından derbi ile devam ediyor. Ligin 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.

İki ekibin karşı karşıya geleceği maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saat bilgileri ile ilgili detaylar şöyle;