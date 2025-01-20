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Haberler Galeri Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler!
Giriş Tarihi: 20.01.2025 06:09 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 06:09

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler!

UEFA Avrupa Ligi 7. karşılaşmasında Galatsaray, Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak heyecan dolu maçın biletleri geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. 12 puanla 6. sırada yer alan sarı kırmızılı temsilcimiz doğrudan son 16 turuna kalmak için mücadele ediyor. Maçın bilet fiyatları, hakemi, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri en çok merak edilenler arasında. Peki; Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı muhtemel 11’ler!

Galatasaray - Dinamo Kiev karşılaşmasında heyecan dorukta. İlk 8'e kalan takımların bir üst tura yükseleceği UEFA Avrupa Ligi'nde 7. maç günü futbolseverlerin geri sayımı ile bekleniyor. Estonyalı hakemin görev alacağı karşılaşma sarı kırmızılıların evinde oynanacak. Peki; Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı muhtemel 11’ler!

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 7. maç haftasında Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 21 Ocak Salı günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

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Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı muhtemel 11’ler!

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği Avrupa maçı TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı muhtemel 11’ler!

GALATASARAY - DİNAMO KİEV BİLET FİYATLARI

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı muhtemel 11’ler!
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