Giriş Tarihi: 20.01.2025 06:09
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
06:09
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler!
UEFA Avrupa Ligi 7. karşılaşmasında Galatsaray, Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak heyecan dolu maçın biletleri geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. 12 puanla 6. sırada yer alan sarı kırmızılı temsilcimiz doğrudan son 16 turuna kalmak için mücadele ediyor. Maçın bilet fiyatları, hakemi, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri en çok merak edilenler arasında. Peki; Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?