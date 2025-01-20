Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı muhtemel 11’ler!

Galatasaray - Dinamo Kiev karşılaşmasında heyecan dorukta. İlk 8'e kalan takımların bir üst tura yükseleceği UEFA Avrupa Ligi'nde 7. maç günü futbolseverlerin geri sayımı ile bekleniyor. Estonyalı hakemin görev alacağı karşılaşma sarı kırmızılıların evinde oynanacak. Peki; Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?